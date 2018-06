Ron Jeremy accusé d’agression sexuelle par un mannequin

La vedette américaine du porno, Ron Jeremy, est accusée par une jeune modèle de l’avoir agressée sexuellement à Tacoma dans l’État de Washington.

La jeune femme, Kristin Brodie, 22 ans, affirme que Jeremy l’a agressée à quatre reprises lors de l’événement promotionnel pour la station de radio KISW de Seattle qui se tenait au sex-shop Castle Megastore, rapporte KOMO News.com.

Elle a déposé une plainte à la Cour supérieure du comté de King, vendredi dernier. Selon l’avocat de Ron Jeremy, de son vrai nom Ronald Jeremy Hyatt, le bureau du procureur de Tacoma a refusé de déposer des accusations criminelles contre Hyatt.

Jeremy, 65 ans, était l’un des trois acteurs de films XXX invités, le 22 septembre 2017. Selon la jeune femme, le porn star aurait d’abord violemment agrippé sa poitrine alors qu’elle croyait qu’il allait seulement apposer une signature au-dessus de son décolleté.

Puis, les deux auraient par la suite voulu faire un selfie et Jeremy en a profité pour lui attraper les fesses. Ensuite, alors que Kristin Brodie s’éloignait, Jeremy aurait mis sa main entre ses cuisses et lui aurait sucé la nuque. Et devant témoin, il aurait dit: «J’en ai pour quelques secondes» et il aurait mis ses doigts dans ses parties intimes à travers ses sous-vêtements.

Kristin Brodie affirme être en choc post-traumatique depuis l’événement.