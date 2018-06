Sommet du G7: des milliers de dollars réclamés par les commerçants

Des dizaines de commerçants de Québec demanderont à être indemnisés pour des pertes de milliers de dollars subies à cause du G7.

Si les façades des commerces et les vitrines sont demeurées intactes pendant le G7, il en est autrement de la colonne des revenus pour de nombreux commerçants et restaurateurs, qui ont vu leur clientèle fondre comme neige au soleil par un beau samedi de juin.

C’est le cas de Yannick Parent, propriétaire des restaurants Le Bello et La Bûche, sur la rue Saint-Louis. Il a fait ses comptes et constaté un trou de 50 000 $ dans son chiffre d’affaires.

«À partir de mardi (précédant le G7), mon chiffre d’affaires est tombé mort. C’était déjà l’enfer en ville. C’était barré, fini, il n’y avait plus rien. De mardi à dimanche, ç’a été mort comme je n’avais jamais vu dans l’histoire du Bello.»

Plus bas, sur la rue Saint-Jean, Sébastien Dumais a aussi subi une baisse d’achalandage marquée à son commerce Le Blender bar à jus. Il estime ses pertes à un montant entre 3000 et 4000 $.

Les deux restaurateurs ont l’intention de réclamer leur dû par l’entremise du programme d’indemnisation du gouvernement du Canada.

Pour Yannick Parent, la demande est déjà envoyée. «Tant que je n’ai pas le chèque dans la poste, je n’y croirai pas. Mais j’espère vraiment, parce que ça fait tout un trou dans le mois. Ça nous a fait énormément mal.»

«On va tenter notre chance, même si j’ai peu d’espoir, a lancé de son côté Sébastien Dumais. C’était un dix jours assez tranquille.»

Laval Tremblay, propriétaire de la pizzeria Polina, sur Saint-Louis, a perdu la moitié de son chiffre d’affaires. «C’est 10 000 à 12 000 $ de pertes en une fin de semaine», a-t-il déploré. Un soir, il a dû renvoyer pratiquement tout son personnel à la maison, faute de clients.

Accompagnement des SDC

Les sociétés de développement commercial (SDC) du secteur du centre-ville ont reçu plusieurs demandes de la part de leurs membres.

À la SDC Montcalm, le directeur général, Jean-Pierre Bédard, estime à plusieurs dizaines le nombre de marchands qui feront la démarche. Myriam Nickner-Hudon, de la SDC du Vieux-Québec, parle aussi de plusieurs commerçants.

«Il y en a plusieurs qui l’ont fait. C’est la recommandation qu’on avait donnée à tous nos membres et, comme la plupart ont subi des pertes en raison de l’absence de clientèle durant la période du sommet, ils sont tous en train de faire leurs démarches. On leur a donné les informations et le formulaire», a indiqué au «Journal de Québec» M. Bédard.

Vaste zone affectée

Les SDC étaient quelque peu rassurées de constater que la carte publiée par l’organisation du G7 après l’événement identifiait une vaste zone qui a été affectée par les mesures de sécurité extraordinaires.

Cette carte, élaborée par le Service de police de la Ville de Québec, couvre pratiquement toute la Haute-Ville, le Vieux-Port et le Vieux-Québec, ainsi qu'une partie de Saint-Roch.