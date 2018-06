Un été chargé pour Paul Doucet

Paul Doucet a un gros été de cinéma devant lui. Alors qu’il vient de terminer le tournage d’«Antigone», de Sophie Deraspe, le comédien s’apprête à investir le plateau du nouveau film de Jeanne Leblanc, «Les nôtres». Il sera également de la distribution du prochain long métrage de Micheline Lanctôt, «Une manière de vivre».

L’acteur était pressé par le temps lorsque l’Agence QMI l’a questionné sur ses projets professionnels, lors de la levée du chapiteau du spectacle «Odysseo» de Cavalia, à Montréal, mardi après-midi, car il s’apprêtait à quitter les lieux pour se rendre à la cérémonie de remise des diplômes du secondaire de son fils aîné, Jérémie.

Il a néanmoins précisé que «Les nôtres», de Jeanne Leblanc, est «une histoire difficile, quelque chose d’assez ¨tough¨, qui se passe dans un petit village». Le récit est celui d’une adolescente de 13 ans qui cause une commotion dans la municipalité où elle réside, Sainte-Adeline, en tombant enceinte.

Quant au nouvel opus de Micheline Lanctôt, «Une manière de vivre», d’après un scénario écrit par cette dernière, il raconte le destin d’une femme dont le mari vient de s’enlever la vie, et qui choisit de se consacrer à l’accompagnement de patients aux soins palliatifs, pendant que sa fille s’éprend d’un spécialiste européen de Spinoza de passage à Montréal.

Enfin, dans «Antigone», adaptation de la tragédie grecque «Antigone» de Sophocle, Paul Doucet partagera la vedette avec Benoit Gouin, Antoine Desrochers et Jean-Sébastien Courchesne. Un «casting sauvage» (ouvert à tous) a aussi eu lieu afin de dénicher une famille kabyle.

Pour les enfants

Porte-parole depuis huit ans de la Fondation Charles-Bruneau qui soutient les enfants atteints de cancer, l’acteur prendra également part, du 3 au 6 juillet, au tour cycliste de l’organisation qui culminera avec l’inauguration de l’unité d’oncologie pédiatrique au Centre mère-enfant de Québec, le 5 juillet.

«J’ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer, de partager des moments avec des familles, avec des enfants, a détaillé l’artiste au sujet de son implication avec la Fondation. Il y a une grande injustice dans le fait qu’un enfant tombe malade. On ne peut pas concevoir et comprendre que ça arrive. Et moi, l’injustice me touche énormément.»

La moitié des profits de la vente des forfaits VIP du spectacle «Odysseo», du 25 juillet au 3 septembre, seront d’ailleurs remis à la Fondation Charles-Bruneau.