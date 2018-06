Une chicane de voisins dégénère à Shipshaw

Au Saguenay, un juge de la Cour du Québec doit se prononcer sur une requête en mandat de paix dans un litige opposant deux couples voisins à Shipshaw.

Le conflit entre les Roy et les Pilote dure depuis plusieurs années. La tension est telle qu’Yvon Roy et sa conjointe ont demandé au tribunal, mercredi, d'émettre un mandat de paix à l'endroit de Pierre Pilote et de sa conjointe.

La procédure concerne habituellement les cas de violence conjugale, où un accusé, par exemple, doit respecter une distance minimale entre lui et le (la) plaignant(e) qui se sent menacé(e).

«Ce n'est pas si rare qu'on présente une telle requête dans les cas de chicanes de voisins, a dit Me Charles Cantin, l'avocat de Pierre Pilote. Mais ce sont des décisions qui sont parfois difficiles à appliquer. Vous vivez avec vos voisins, il y a donc une proximité.»

Les deux couples habitent un terrain adjacent. Pour accéder à leur résidence, les Roy bénéficient d'un droit de passage, que les Pilote veulent encadrer par leur propre droit à la propriété. Ils ont fait installer des dos d'âne et des clôtures avec barrières.

Pierre Pilote et sa conjointe, Nadia Brassard, subiront un procès en octobre prochain sous huit chefs d'accusation, dont voies de fait, harcèlement et méfaits. En prévision de l'audience de mercredi, les deux avocats au dossier ont tenté de convenir d'une entente.

«Sinon, ça va se terminer quand? a questionné Me Cantin. Quand l'un des deux va déménager ou disparaître? Ça n'a aucun sens!»

Les deux parties vont également se croiser en cour civile, puisqu'elles se poursuivent mutuellement pour dommages et intérêts.