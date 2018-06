1560 $ d’amende et 18 points d'inaptitude pour avoir roulé à 170 km/h

Un jeune conducteur de 19 ans a reçu une amende totalisant 1560$ et 18 points d’inaptitude pour avoir roulé à 170 km/h avec trois passagers à bord de son véhicule, à Québec.

Jeudi, peu après minuit trente, les policiers du poste autoroutier de Québec/Nord ont intercepté un véhicule circulant à près de 170 km/h dans une zone de 100 km/h, sur l’autoroute de la Capitale en direction ouest, près de Robert-Bourassa.

Le conducteur est un jeune homme de 19 ans et il y avait trois passagers de moins de 19 ans à bord de son véhicule, ce qui est contraire aux nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière. La règle stipule qu’entre minuit et 5 h du matin, une personne ayant son permis depuis moins de six mois ne peut avoir qu’un seul passager.

Un constat d’infraction de 1248$ et 14 points d’inaptitude a été donné pour la vitesse, ainsi qu’un constat de 312$ et 4 points d’inaptitude concernant le nombre de passagers non conforme.

De plus, le permis de conduire du jeune homme a été suspendu pour une période de sept jours et son véhicule a été remorqué.