Amazon engage : des livreurs recherchés

Le géant du web Amazon cherche à prendre le contrôle de ses propres livraisons en donnant le coup d'envoi à une initiative qui permettra aux particuliers de démarrer une «petite entreprise» et livrer des colis pour le service Amazon Prime.

Ce nouveau projet débutera ce jeudi même aux États-Unis et proposera aux individus qui se lance dans l’aventure de profiter de tarifs préférentiels sur l’essence, l’assurance des véhicules et d'un «coaching» d’Amazon.

Les nouveaux entrepreneurs devront toutefois débourser 10 000$ US pour entamer le processus et livreront dans des uniformes et voitures aux couleurs d’Amazon Prime.

Une application créée par Amazon les aidera aussi à planifier efficacement leur journée de travail et organiser leurs opérations.

Ils seront considérés comme des employés à temps plein et non comme des sous-traitants. Ils seront aussi éligibles à des vacances payées et des avantages sociaux.

Cette nouvelle a le potentiel de secouer le monde de la livraison et de la logistique en faisant ombrage à des entreprises comme UPS et FedEx.

Le géant américain livre 5 milliards de colis par année.