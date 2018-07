«Ant-Man et la Guêpe»: les plus familiaux des superhéros

Paul Rudd, Michael Douglas et Evangeline Lilly reviennent pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, Michelle Pfeiffer les accompagne dans leur voyage aux confins de l’infiniment petit et de l’infiniment grand...

Avec son demi-milliard de dollars de revenus au box-office en 2015, Ant-Man s’est imposé comme un superhéros à prendre au sérieux malgré sa taille minuscule. Comme on ne change pas une équipe gagnante, Peyton Reed a rempilé à la réalisation et Paul Rudd a de nouveau collaboré au scénario.

Il était une fois ...

Maintenant que les personnages centraux – Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd), Hank Pym (Michael Douglas) et, dans une moindre mesure, Hope Pym alias la Guêpe (Evangeline Lilly) – ont été définis dans le premier opus, l’équipe avait donc le champ libre pour étendre cet univers, qui s’inscrit néanmoins dans l’UCM (Univers cinématographique de Marvel).

«Quand nous avons commencé à nous pencher sur le genre de film que nous voulions faire, nous avons réalisé qu’il s’agissait en fait de la suite de deux longs métrages, ¨Ant-Man¨ et ¨Capitaine America: la guerre civile¨. Nous ne pouvions pas ignorer ce qui était arrivé à Scott Lang dans ¨La guerre civile¨, c'est-à-dire qu’il avait pris le costume d’Ant-Man pour aller aider les Avengers. Et c’est là la plus grande crainte de Hank Pym, qu’il s’approprie la technologie. Et la plus grande peur de Scott est qu’il soit séparé de sa fille. C’est ce qui nous a donné, très naturellement, le début du scénario», a ainsi détaillé Peyton Reed lors d’entrevues en marge de la présentation officielle de «Ant-Man et la Guêpe».

Deux histoires sont donc menées conjointement; celle de retrouver Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), mère de Hope et femme de Hank, en plus de montrer de quoi La guêpe est capable contre de nouveaux ennemis, dont Ghost (Hannah John-Kamen), alors qu’Ant-Man purge sa peine de prison chez lui, entre quatre murs.

Amusement et effets spéciaux

«Nous voulions vraiment délirer avec la technologie d’Ant-Man. À un moment donné, nous nous sommes dit que ce serait amusant qu’il n’y ait pas qu’Ant-Man ou la Guêpe qui puissent rapetisser ou grandir, mais que nous pourrions appliquer le même traitement aux voitures, aux bâtiments, etc.», a indiqué Peyton Reed lors de la présentation du film aux journalistes, événement qui s’est tenu à Pasadena la semaine dernière.

«Cette idée nous a causé bien des maux de tête. Le pire a été pour la poursuite de voitures dans les rues de San Francisco, car nous voulions créer quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant. Nous voulions faire de cette ville un personnage à part entière, nous voulions aussi l’utiliser au maximum, en montrant ses lieux les plus connus.»

Présenté comme un film familial, une comédie et un mélange de genres (braquage, science-fiction), «Ant-Man et la Guêpe» cultive sa spécificité, ainsi que l’avait expliqué Kevin Feige, grand patron des studios Marvel, sur le plateau de la production.

«Lorsque le premier film a connu du succès et que nous avons su que nous allions faire celui-ci, le délai de trois ans s’est imposé de lui-même. Après le gros ¨Avengers: l’ère d’Ultron¨, nous avions un ¨Ant-Man¨ complètement différent, amusant. Nous savions que ¨La guerre de l’infini¨ serait sorti et nous voulions donc conserver le même rythme, celui d’une superproduction énorme, rempli d’acteurs, suivi d’une production amusante et familiale.»

«Ant-Man et la Guêpe» en chiffres

Les chiffres du «making of» d’«Ant-Man et la Guêpe», tourné dans les studios Pinewood de Georgie ainsi qu’à Atlanta et à San Francisco pendant près de trois mois et demi, donnent le tournis!

Les décors du laboratoire de Pym, dans lequel lui et Hope tentent de mettre au point une machine qui leur permettra de retrouver Janet, a été entièrement construit dans les studios Pinewood de Georgie! Il a fallu quatre mois afin de préparer le plateau, d’une superficie de 15 000 pieds carrés, pour le tournage.

Grâce à une imprimante 3D, l’équipe d’accessoiristes a pu fabriquer plus de 8000 objets pour le laboratoire de Pym.

Evangeline Lilly s’est soumise à quatre mois d’essayage pour son costume de la Guêpe.

La confection du costume de Ghost a pris neuf semaines.

Au total, en incluant les costumes pour les cascadeurs, 14 costumes ont été fabriqués pour Ant-Man, 15 pour la Guêpe, 12 pour Ghost, huit pour Hank et 15 pour Janet.

Ils ont dit...

Voici ce qu’on dit les acteurs d’«Ant-Man et la Guêpe» lors de la conférence de presse qui s’est déroulée à Pasadena, en Californie...

«L’idée centrale est que Scott Lang n’est pas certain de pouvoir être à la fois Ant-Man et un bon père. Nous voulions donc étudier comment ces deux éléments pouvaient cohabiter. C’est vraiment le dilemme que nous voulions établir.» – Paul Rudd

«J’adore Okoye [NDLR: la responsable de la sécurité de ¨Panthère noire¨] et j’aimerais beaucoup avoir la chance de travailler avec Danai [Gurira]. Restons-en là. Je vais néanmoins continuer à alimenter les rumeurs au sujet d’un film entièrement composé des héroïnes des Avengers jusqu’à ce qu’il devienne réalité.» – Evangeline Lilly

«Lorsqu’on incarne un méchant, il faut le jouer comme si on était bon et que tout le monde était méchant. L’objectif de Ghost est très clair: c’est chacun pour soi.» – Hannah John-Kamen

«Les histoires de superhéros sont amusantes et sont à des années-lumière de notre quotidien. Par contre, je crois que ce qui est particulièrement cool est le fait que les méchants peuvent se racheter. Ce faisant, on apprend aux enfants que lorsqu’on rencontre quelqu’un d’une opinion différente, il n’est pas méchant. Si quelqu’un d’autre a un but différent, cela ne signifie pas qu’il faut l’attaquer; il faut d’abord chercher à le comprendre.» – Evangeline Lilly

«J’ai toujours été un grand admirateur de Michelle Pfeiffer. Je n’avais jamais eu la chance de travailler avec elle, j’ai donc été ravi. Puis, en lisant le scénario, j’ai découvert que Michelle et moi allions être rajeunis de 30 ans. Ç’a rendu le tout vraiment plus sympa. C’était un cadeau!» – Michael Douglas

«Ant-Man et la Guêpe» a pris l’affiche à travers le Québec vendredi.