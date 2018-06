BRP acquiert Alumacraft et se réorganise

Bombardier Produits Récréatifs (BRP) a mis la main sur Alumacraft, «le plus important fabricant privé de bateaux de pêche en aluminium de l’Amérique du Nord, basé à St Peter, au Minnesota».

Le montant de la transaction n’a toutefois pas été divulgué jeudi.

La compagnie québécoise a aussi annoncé par communiqué qu’elle créera une division marine afin de prendre de l’expansion dans ce secteur. Pour y arriver, BRP compte sur les synergies entre Alumacraft, spécialisée dans les embarcations en aluminium, et le fabricant de moteurs hors-bord Evinrude, qu’elle possède déjà.

«En consolidant sa position dans l’industrie maritime, avec l’acquisition d’un fabricant de bateaux pour compléter sa gamme de moteurs hors-bord, BRP aspire à éventuellement transformer le secteur maritime à l’échelle mondiale grâce à son expertise technique, à sa conception de pointe et à son ingéniosité reconnues mondialement», a précisé l’entreprise québécoise par communiqué.

Le vice-président principal et directeur général des moteurs hors-bord Evinrude depuis 2017, Tracy Crocker, a été nommé président de cette nouvelle division appelé le Groupe marin.

«À court terme, nous nous concentrerons sur l’optimisation du réseau pour tirer profit des forces des deux gammes de produits et pour graduellement renforcer notre présence dans l’industrie. En plus de notre approche d’innovation et de notre expertise de conception reconnues, nous espérons éventuellement transformer l’industrie et faire pour le secteur maritime ce que nous avons fait pour celui des sports motorisés», a précisé José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

BPR construit notamment les motomarines Sea-Doo, les motoneiges Ski-Doo et Lynx, ainsi que les véhicules Can-Am.