Côte-Nord: pas de répit pour l’incendie de forêt

L’immense feu de forêt au nord de Forestville, sur la Côte-Nord, est toujours en activité alors que l’indice d’inflammabilité est extrême dans le secteur.

La route 385 qui mène au secteur de Labrieville est fermée entre les kilomètres 55 et 85. La Sûreté du Québec est sur place pour effectuer des évacuations préventives des villégiateurs.

Plus de 200 baux de villégiatures sont en vigueur dans le secteur.

Pour l’instant, personne n’est blessé, selon les policiers. Le feu couvre une superficie de 3100 hectares et le temps sec et doux des derniers jours, combinés aux vents forts, l’aide à poursuivre sa progression.

«Nos équipes ont commencé à travailler très tôt jeudi matin, a confié la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Isabelle Gariépy. On a plusieurs équipes qui sont venues nous prêter main-forte de différentes bases de la région. Des avions-citernes vont continuer de travailler sur le feu aujourd’hui.»

La SOPFEU a souligné qu’il y a encore beaucoup de vents et que le feu est toujours hors de contrôle.

Les infrastructures comme les routes et les lignes à haute tension sont surveillées.

«Notre centre d’urgence est ouvert depuis [mercredi], a souligné la porte-parole Cathy Hamel d’Hydro-Québec. On suit la situation de très près. Au niveau de nos centrales de production, elles ne sont pas à risque pour l’instant. C’est sûr qu’on surveille l’évolution du feu, mais on surveille plus tôt nos lignes de transports qui sont un peu plus à proximité.»

La société d’État ne s’inquiète pas pour les barrages ou les centrales de Bersimis qui sont protégés par la géographie de la région.