Des clients du train de Deux-Montagnes opteront pour la voiture

Des clients de la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes envisagent d’utiliser leur voiture ou encore de déménager en raison des perturbations liées aux travaux de construction du train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

«Je prenais le train depuis 1996, mais là j’ai arrêté. Je vais travailler en automobile [...] Il n’est pas question que je me tape une heure trente de transport chaque matin dans la classe sardine pour aller travailler», a confié Josée Riopel, une résidente de Pierrefonds-Roxboro qui s’est récemment acheté une voiture usagée et trouvé un emploi plus près de chez elle pour ne plus avoir à prendre le train de banlieue.

Depuis mardi, deux départs en matinée et deux départs en fin d’après-midi ont été retirés en semaine sur la ligne de Deux-Montagnes, qui transporte quotidiennement un peu plus de 30 000 personnes en semaine.

Cette diminution du service a créé un achalandage accru pour les départs restants. Une centaine de clients se sont entassés à la gare centrale pour attendre un train en direction de Deux-Montagnes en fin d’après-midi mardi.

Dès janvier 2020, un segment complet de la ligne de Deux-Montagnes sera fermé en tout temps entre la gare Du Ruisseau et la gare Centrale pendant deux ans, puis les travaux se déplaceront vers le tronçon restant, qui sera fermé jusqu’à la fin de 2023 en raison de la construction du REM.

Face à ces perturbations, une quinzaine de clients de cette ligne de train rencontrés mardi à la gare Centrale ont confié qu’ils envisagent de se rendre à leur lieu de travail en voiture ou encore de déménager plus près de celui-ci.

«Mes deux filles vont à l’université au centre-ville et les deux ne conduisent pas [...] Je pense que je n’aurai pas le choix de déménager», a confié Nour Mohamed, une mère de famille qui demeure à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une municipalité située à proximité de la gare de Deux-Montagnes, dans les Laurentides.

Métro bondé

Depuis le 27 avril, des autobus sont déployés chaque fin de semaine pour relier certaines gares de train au réseau du métro, une alternative qui rallonge considérablement le temps de trajet des clients du train et pourrait rendre la ligne orange du métro encore plus achalandée aux heures de pointe si elle est appliquée en semaine, craignent des clients du train.

«Ça va effectivement amener de la saturation. Ça va nuire aux usagers actuels, qui doivent déjà vivre avec un métro bondé», estime le responsable du transport à la Coop Carbone, Vincent Dussault.

«Ce que je trouve déplorable, c’est qu’on coupe le service et qu’il n’y a pas de baisse des tarifs, même qu’on va les augmenter le premier juillet», a déploré Laura Bracci qui demeure à Saint-Eustache, faisant référence à la hausse moyenne de 2 % des tarifs des sociétés de transport du Grand Montréal qui aura lieu ce dimanche.

Par courriel, l’Autorité régionale de transport métropolitain a indiqué qu’il est encore «trop tôt» pour dévoiler les autres mesures alternatives de transport qui seront mises en place en 2020.

«C’est maintenant qu’il faut faire le travail, pas en 2020. Il faut informer [les clients du train] et il faut le faire maintenant», a réagi la professeure au département d’études urbaines de l’Université du Québec à Montréal et ancienne présidente-directrice générale de l’Agence métropolitaine de transport de 1996 à 2004, Florence Junca-Adenot.

Le covoiturage pour prévenir la congestion routière

Des experts en transport estiment qu’une variété de mesures devront être déployées afin d’éviter que des clients du train de banlieue ne viennent empirer les problèmes de congestion routière dans le Grand Montréal.

Les coûts annuels liés à la congestion routière dans la région métropolitaine de Montréal s’élèvent à environ deux milliards de dollars en raison notamment d’émissions additionnelles de gaz à effet de serre et d’une plus grande consommation de carburant.

«C’est sûr que si beaucoup de clients du train retournent à la voiture, ça va créer de la congestion supplémentaire. Un train de 2000 personnes, c’est l’équivalent d’une voie de circulation sur l’autoroute à l’heure de pointe», a prévenu le président de Trajectoire Québec, François Pépin, qui craint que cette transition vers la voiture soit irréversible pour certains clients du train.

Alors que M. Pépin propose l’aménagement de voies réservées aux autobus sur de grandes autoroutes comme l’A-13 et l’A-15, Vincent Dussault, de la Coop Carbone, estime que les travaux de construction du REM représentent «une bonne occasion» pour combler les quelque 15 millions de places assises qui sont vides chaque jour dans les voitures qui circulent dans la région métropolitaine.

«Toutes les options autres que le transport collectif seront envisagées, et le covoiturage et l’autopartage en font partie», a indiqué par courriel la porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain, Fanie Saint-Pierre.

Ce qu’ils ont dit:

«Ce n’est pas quelque chose de temporaire. On parle de plusieurs années [de perturbations du service de train]. Les gens vont retourner à la voiture ou déménager ailleurs.» -Renée Levasseur, une résidente de Pierrefonds-Roxboro

«On envisageait de déménager à Deux-Montagnes, mais là ce sera difficile s’il n’y a pas de train pour se rendre au centre-ville». –Nicolas Gasset, qui demeure au centre-ville de Montréal et travaille à Pierrefonds-Roxboro

«L’autobus, ça peut être une option, mais ça dépend s’il y a de la place. Je veux me rendre au travail assis.» -Steve Kirpas, un résident de Sainte-Rose

«Je pense que si les travaux durent aussi longtemps, c’est ce que je vais faire. Je vais retourner à la voiture.» -Rizwan Kara, qui demeure près de la gare Mont-Royal.

«Ça fait 16 ans que je travaille au centre-ville, mais là j’envisage de me trouver un emploi sur la Rive-Nord pour ne plus prendre le train.» -Annie Babin, qui demeure à Sainte-Dorothée.

«J’essaie d’éviter la voiture le plus que possible à cause de tous les travaux de construction, mais en 2020, je vais être contraint de prendre ma voiture.» -Xavier Beaulne, un résident de Deux-Montagnes