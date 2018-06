Hausse marquée du prix de l'essence à Québec avant le long week-end

Les automobilistes de Québec ont intérêt à magasiner le prix à la pompe jeudi, alors que plusieurs stations-service affichent depuis quelques heures une hausse de 8 cents le litre.

Certains détaillants vendaient toujours jeudi matin le litre d’essence à 128,4 ¢/L.

Mais un peu partout en ville, plusieurs stations-service ont haussé le prix du litre à 136,9 ¢/L.

Le prix réaliste selon CAA-Québec est de 133,4 ¢/L, jeudi, dans la Capitale-Nationale.

«Trop cher»

«Tout ce qui est en haut de ça, on paie trop cher», rapporte le porte-parole Pierre-Olivier Fortin.

Depuis le début de la semaine, les automobilistes de Québec ont somme toute fait de bonnes affaires à la pompe, selon ce dernier. «Dans les derniers jours, les marges de détail étaient vraiment très minces», explique-t-il.

«Oui, [la situation fait en sorte] que ça pouvait être justifié d’avoir un certain ajustement, mais là on parle d’un ajustement après lequel on est plusieurs sous au-dessus du prix réaliste. Est-ce qu’on aime ça? Définitivement pas» déplore M. Fortin.

«C’est toujours frustrant d’avoir des hausses du coût de l’essence subites comme celle-là, alors qu’on ne comprend pas toujours pourquoi il en est ainsi.»

Actuellement à Québec, le coût d’acquisition du litre est de 127,1 ¢/L pour les détaillants.

Prix du baril à la hausse

Si le coût du baril de pétrole a fait un bond significatif au cours des derniers jours – une hausse d’environ 5$ US en trois jours -, ce n’est qu’une « petite partie de l’explication » pour expliquer la fluctuation du prix de l’essence, soutient le porte-parole.

«Oui, ça va se ressentir, mais l’effet n’est pas instantané, pas direct», dit-il.

Outre bien magasiner le prix du litre d’essence pour économiser, le CAA suggère aux automobilistes de prendre quelques bonnes habitudes au volant pour diminuer sa consommation d’essence, comme rouler à une vitesse constante et respecter les limites de vitesse.

«Entre 90 et 110 km/h, on va consommer 20% plus d’essence», fait remarquer M. Fortin.