Kombucha: une entreprise québécoise en pleine expansion

Le kombucha, cette boisson traditionnelle à base de thé, acidulée et effervescente, obtient de plus en plus de succès commercial au Québec.

Un joueur majeur de l’industrie, Y Kombucha, dont les installations sont situées dans l’arrondissement Saint-Laurent, investit un demi-million de dollars dans ses installations pour augmenter sa production et ainsi, répondre à la forte.

Y Kombucha a signé un lucratif contrat avec Sobeys, qui lui permettra de percer le marché canadien et décupler son chiffre d’affaires en 2019.

L’embouteillage sera notamment automatisé. Le comédien et chanteur Gardy Fury, est président de l’entreprise en pleine expansion.

«Avant on pouvait faire 300 000 litres par année, maintenant on peut faire un million de litres; ce qui fait 1,9 million de bouteilles par année», a expliqué le président en entrevue à TVA Nouvelles.

Au Québec, le kombucha a connu une croissance de plus de 30% en 2017.

Une quinzaine d’entreprises qui en fabriquent ont vu le jour dans la province depuis l’an dernier.

Contrairement aux boissons gazeuses, elle est consommée pour ses vertus «santé», qui n’ont toutefois pas été confirmées par la science.

Le kombucha est obtenu par la culture de bactéries et de levure dans un milieu sucré. Il est souvent conçu à base de thé et de tisane.