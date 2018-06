La Saskatchewan veut chasser des manifestants autochtones en vue de la fête du Canada

Un campement formé de tipis aménagé par des manifestants autochtones indispose la Commission de la capitale provinciale de la Saskatchewan puisqu'il se trouve sur le terrain où devaient se tenir les festivités de la fête du Canada, à Regina.

Selon le «Leader Post», la Commission a réclamé a plus d'une reprise à la police de Regina de démanteler le camp de manifestants, qui dénoncent notamment les ratés du système de justice vis-à-vis des autochtones.

La semaine dernière, le camp du groupe Justice for Our Stolen Children avait été démantelé par la police, à la demande de la Commission et du gouvernement provincial. Il a été réaménagé vendredi et a grossi pour maintenant accueillir huit tipis, fournis par différents groupes et Premières Nations.

La directrice de la Commission, Carrie Ross, a déploré dans un communiqué être obligé de déménager les festivités du 1er juillet vers un autre site à la dernière minute, en raison des manifestants et de l'inaction de la police.

De son côté, le chef de la police de Regina, Evan Bray, a affirmé que son service ne compte pas agir pour le moment. «Nous ne croyons pas qu'une intervention policière, à ce point, ferait quoi que ce soit pour aider», a-t-il affirmé, selon des propos relayés par le «Post».

Une rencontre entre les manifestants et le gouvernement est prévue le 2 juillet pour tenter de trouver un terrain d'entente.