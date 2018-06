Le maire de L'Ancienne-Lorette visé par une plainte

Le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, est visé par une plainte de harcèlement psychologique déposée par un membre du personnel de la municipalité, a appris «Le Journal de Québec».

Questionné récemment sur les motifs nébuleux de son absence prolongée, M. Loranger disait avoir besoin de se «ressourcer» à la maison pendant quelques semaines encore, attribuant son épuisement à son combat judiciaire contre l’agglomération de Québec.

À plusieurs reprises, lors de l’entrevue qu’il nous avait accordée, il avait pourtant assuré qu’il n’y avait aucune autre raison justifiant son retrait «temporaire».

Incapable de vivre avec cette version mise en doute par plusieurs, il a lui-même convoqué «Le Journal», qui l’a rencontré, mercredi, à l’hôtel de ville. Le maire a réintégré son bureau pour un court moment afin de dévoiler les véritables raisons de son retrait, après avoir obtenu le feu vert de l’avocat de la Ville.

Confidentielle

«Je n’ai pas l’habitude de me cacher ni de me taire, mais là, je vais être obligé de me taire sur certaines choses», a-t-il précisé d’entrée de jeu, visiblement restreint dans son droit de parole en raison du caractère confidentiel de la plainte.

«Les membres de mon conseil et moi avons convenu que je me retirais de mes fonctions jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’ensemble du dossier. La plainte ayant été déposée sous le sceau de la confidentialité, je n’ai pas le droit légalement d’en parler», a-t-il indiqué, se refusant à tout commentaire sur l’identité du plaignant ou de la plaignante ainsi que sur la nature précise des reproches qui lui sont adressés.

Techniquement, la plainte logée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été faite contre l’employeur, la Ville de L’Ancienne-Lorette, et non le maire personnellement. Le principal intéressé ne se défile toutefois pas et reconnaît qu’il est visé par celle-ci.

«Évidemment, étant maire de la Ville, c’est certain que je me sens impliqué là-dedans. J’ai le caractère que j’ai, il faut que je vive avec», a laissé tomber M. Loranger, reconnu pour son franc-parler.

Silence radio jusqu’à nouvel ordre

Extrêmement prudent dans le choix de ses mots, le maire de L’Ancienne-Lorette n’a pas l’intention de s’expliquer davantage pour l’instant.

«Étant donné la très forte probabilité que ce dossier-là soit judiciarisé et que ça aille en cour supérieure, à partir de maintenant, je ne dirai plus rien et je ne donnerai aucune entrevue. C’est ma responsabilité de protéger les prérogatives et les droits de la Ville. En même temps, je veux protéger mes droits».

La CNESST a refusé de commenter le dossier.