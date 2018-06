Maripier Morin à Juste pour rire

En plus de vivre son baptême au grand écran dans «La chute de l’empire américain», de Denys Arcand, Maripier Morin aura une autre occasion de sortir de sa zone de confort cet été, en participant au gala Juste pour rire animé par Pier-Luc Funk, le vendredi 20 juillet.

L’animatrice foulera la scène en compagnie d’étoiles montantes de l’humour, comme Rosalie Vaillancourt, Yannick De Martino et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Les duos absurdes Les Denis Drolet et Sèxe Illégal seront également de la soirée menée par Pier-Luc Funk, dans une mise en scène de Jean-Philippe Baril Guérard.

Ce dernier travaille également à la création des galas Juste pour rire de Laurent Paquin (19 juillet) et des Denis Drolet (21 juillet).

La série des galas Juste pour rire 2018 se conclura le 22 juillet avec le spectacle piloté par Jeremy Demay, où se succéderont notamment Laurent Paquin, Julien Tremblay, Mehdi Bousaidan, Olivier Martineau, Mathieu Cyr, Bun Hay Mean, Kev Adams et Alex Roy, dans une mise en scène de Gilles Cormier.

Les galas Juste pour rire, tous en formule «carte blanche», seront présentés, comme le veut la tradition, à 18h30 et 21h30, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. On visite le site officiel du festival pour plus d’informations (www.hahaha.com).