Olymel met la main sur les Aliments Triomphe

Le transformateur et distributeur de porcs et de volailles Olymel a annoncé l’acquisition, jeudi, d’Alimentes Triomphe, une entreprise qui est aussi québécoise.

Avec cette transaction, il met ainsi la main sur les marques Tour Eiffel, la Belle Bretagne, Chef Georges, Alpina, Bilopage, Nostrano et la Mère Poule d’Aliments Triomphe qui se spécialise dans les charcuteries et les jambons de spécialité.

Aliments Triomphe possède trois établissements de production, à Laval, Blainville et Québec, ainsi que deux centres de distribution à Blainville et Montréal. La compagnie emploie plus de 250 personnes.

« Olymel est fière d’acquérir une entreprise québécoise renommée pour la qualité de ses produits et d’élargir ainsi notre présence dans plusieurs segments de marché, dont notamment celui des aliments pour bébé. Grâce à cette acquisition et à nos propres marques, Olymel disposera dorénavant d’un éventail encore plus large et diversifié de produits à valeur ajoutée, nous permettant de servir une large clientèle, en plus d’accroître nos capacités de production », a dit le président-directeur général d’Olymel, Réjean Nadeau, par communiqué.

Le prix payé pour cette entreprise ne sera pas dévoilé.

Il s’agit de la deuxième acquisition d’importance ce mois-ci pour Olymel qui avait annoncé le 14 juin l’achat de l’entreprise ontarienne Pinty’s Delicious Foods, spécialisée dans la volaille.