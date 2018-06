Rénover la cuisine peut s’avérer payant

Rénover la cuisine serait le meilleur moyen d’augmenter le prix de vente d’une propriété, selon un sondage pancanadien publié jeudi par le courtier immobilier Royal LePage.

Plus de 750 professionnels de l’immobilier de Royal LePage ont participé à ce sondage, mené du 20 au 25 juin dernier.

Selon 54,7 % d’entre eux, rénover la cuisine permettrait d’accroître la valeur d’une propriété de plus de 12,5 %.

Au chapitre des rénovations les plus avantageuses en vue d’une revente, l’aménagement du sous-sol et la rénovation de la salle de bain arrivent à égalité au second rang. Ces travaux permettraient d’augmenter de 2,5 à 12,5 % la valeur d’une propriété.

«Une nouvelle cuisine ou un sous-sol réaménagé peuvent élever la valeur d’une maison, mais seulement si le nouvel acheteur est interpellé par les résultats», a précisé Stefanie Cadou, courtier immobilier chez Royal LePage Village, à Montréal, par communiqué.

«Si les propriétaires songent à mettre leur propriété sur le marché dans un avenir rapproché, ils devraient reconsidérer des rénovations telles que l’ajout d’une piscine, qui pourrait même diminuer le bassin d’acheteurs potentiels étant donné l’entretien que cela exige.»

En effet, l’installation d’une piscine ou d’une terrasse serait parmi les améliorations les moins profitables pour accroître la valeur d’une propriété. Ces travaux limiteraient les bénéfices à moins de 2,5 %, selon la majorité des courtiers sondés.

La majorité des experts consultés recommandent des rénovations à l’intérieur de la maison (95,0 %) plutôt qu’à l’extérieur (5,0 %) pour en augmenter sa valeur.

Le sondage montre également que les vendeurs potentiels sont disposés à investir moins de 2,5 % de la valeur d’une propriété sur des rénovations avant de la mettre en vente. Considérant que le prix médian actuel d’une maison au Canada est de 605 512 $, cela peut représenter une somme avoisinant 15 000 $.