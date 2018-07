Service minimum dans «Ant-Man et la Guêpe»

Deux mois après «Avengers: la guerre de l’infini», il était évident qu’aucune production des studios Marvel ne pourrait rivaliser avec un tel déploiement de superhéros, d’autant qu’«Ant-Man» a, depuis ses débuts cinématographiques, été présenté comme un justicier familial, à même de plaire aux plus jeunes.

Dans cette lignée, «Ant-Man et la Guêpe» s'amorce avec un Scott Lang (Paul Rudd) cloué chez lui pour avoir violé les accords de Sokovia (qui régulent les activités des superhéros) lors de «Capitaine America: la guerre civile». Portant un bracelet électronique, il ne peut quitter son domicile et se console comme il peut en s’occupant de sa fille Cassie (Abby Ryder Fortson).

Mais voilà qu’il se met à rêver de Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), prisonnière du «microvers» depuis des décennies. Il décide alors d’entrer à nouveau en contact avec Hank Pym (Michael Douglas) et Hope (Evangeline Lilly), tous deux se cachant des autorités. Le duo père-fille tente donc de mettre au point un appareil capable d’aller chercher Janet dans cette autre dimension et, ce faisant, tombe sur Sonny Burch (Walton Goggins), criminel de bas étage qui essaie de leur dérober leur laboratoire. Hope se frottera également à Ghost (Hannah John-Kamen), une héroïne dotée de pouvoirs particuliers.

Retour à San Francisco...

Filmé dans les rues caractéristiques de San Francisco (et avec Michael Douglas, ça ne s’invente pas!), cet «Ant-Man et la Guêpe» comporte quelques éléments visuels particulièrement réussis qu’il faut souligner.

Les scènes de combat entre Hope et ses divers adversaires valent leur pesant d’or et démontrent – si cela était encore nécessaire – à quel point les superhéroïnes de Marvel sont aussi, sinon plus efficaces que leurs collègues masculins (!). Car l’homme-fourmi, doté d’un costume au fonctionnement aléatoire, ne brille pas par ses prouesses au contraire de son associée et amoureuse qui mériterait un long métrage séparé.

Autre intérêt, les scènes de poursuites de voitures dans la ville californienne. Usant d’imagination et d’un sens du «timing» redoutable, l’équipe des effets spéciaux s’amuse à faire rapetisser ou agrandir personnages et véhicules offrant ainsi un spectacle original et rythmé dont on ne se lasse pas.

Le scénario, lui, est exsangue. Point de Thanos (alors que les événements de «La guerre de l’infini» sont censés débuter), point de cohérence (lorsque des petites voitures jouets sont agrandies, elles sont dotées d’un moteur) et le recours trop fréquent à des moments du passé de Hank et Janet sont autant d’éléments qui finissent par énerver.

Note: 2,5 sur 5