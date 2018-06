Un Ironman pour Philou

Il y a un an, alors qu'il n'avait encore jamais fait un seul triathlon, un citoyen de Québec s'est donné le défi de devenir un Ironman en août prochain et il a décidé de le faire pour une bonne cause.

Pier-Luc Demers amasse des fonds pour son neveu de 3 ans, Philippe, atteint d'acidose lactique.

«À tous les entraînements, j'ai une pensée pour lui. Je me dis qu'il passe à travers des choses pires que moi. Ça me donne le petit coup de pied et je pars faire mon entraînement. Je tiens vraiment à ce petit garçon. Plus on amasse des fonds pour lui plus son espérance de vie va être haute», raconte Pier-Luc Demers.

Pier-Luc Demers s'entraîne environ 20 heures par semaine. Il a même dû vaincre sa peur de l'eau.

Il s'est fixé un objectif de 15 000$. Les fonds amassés serviront à défrayer une partie des coûts des traitements et des médicaments qui ne sont pas remboursés par la RAMQ. Les parents de Philippe souhaitent aussi adapter la maison pour les besoins spécifiques de leur fils.

L'initiative de Pier-Luc les touche droit au coeur. «Son geste est noble. Il voulait nous venir en aide. C'est une décision importante. J'ai beaucoup de respect», de dire Jean-Philippe Laliberté, le père du petit Philippe.

Pier-Luc sera donc sur la ligne de départ de l'Ironman de Mont-Tremblant le 19 août prochain. Il devra parcourir 3,8 km de nage, de 180 km de vélo et terminer le tout avec un marathon, 42,2 km, pour enfin franchir la ligne d'arrivée...

Il a bien l'intention de compléter les derniers mètres de son exploit avec son neveu dans ses bras.