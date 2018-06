Un prêteur de la pègre irlandaise blessé par balles

L’homme atteint par balles mardi dans le stationnement d’un centre de conditionnement physique de Laval serait un prêteur usuraire lié à la pègre irlandaise depuis plusieurs années.

John McKenzie, âgé de 48 ans, est connu des milieux policiers comme un proche du gang de l’Ouest.

Il a été blessé en fin d’après-midi mardi par au moins un projectile d’arme à feu alors qu’il sortait du gym Extrême Évolution, situé près de l’autoroute 440.

Selon la police de Laval, l’homme reposait toujours dans un état stable, mercredi, mais n’avait pas encore été rencontré par les enquêteurs. Le mobile restait à être éclairci par les forces de l’ordre. Aucun suspect n’a été identifié.

Nos sources indiquent qu’il était désormais considéré comme un acteur relativement mineur dans le milieu criminel.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que le Lavallois est visé par un attentat.

En janvier 2017, «Le Journal de Montréal» révélait que la luxueuse résidence de la rue du Commissaire appartenant à sa femme avait été incendiée. Des traces d’accélérant et des vidéos de surveillance montrant un individu se rendant sur place incitaient les autorités à croire à un acte criminel.

Pas d’hier

Le couple était à l’extérieur du pays lors de l’événement.

Les liens entre John McKenzie et le Gang de l’Ouest avaient été révélés au grand jour devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) en 2011, lors d’auditions pour les permis d’exploitation de pubs à Rosemère et à Saint-Eustache.

Un enquêteur de la Sûreté du Québec avait expliqué aux commissaires que l’établissement de Rosemère aurait été acquis par une compagnie appartenant à un de ses proches pour payer des dettes usuraires.

Les prêts consentis aux anciens propriétaires provenaient des entreprises Suntrust et Majji appartenant à d’autres membres de la famille McKenzie.

Enquête SharQC

Les policiers avaient obtenu ces informations lors d’écoutes électroniques durant l’enquête SharQC sur les Hells Angels.

Dans un dossier de menaces de mort en 2006, dont il a été acquitté, il était défendu par l’ancien avocat de la mafia montréalaise Loris Cavaliere.

Les documents de la RACJ soutiennent que lors de cette enquête, McKenzie a «avoué avoir été le partenaire de Richard Griffin», qu’il décrivait comme «un ami pour la vie».

Ce dernier était un membre connu du gang de l’Ouest. Il a été assassiné de plus de 40 coups de feu devant sa résidence de Notre-Dame-de-Grâce en 2006.