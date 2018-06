Wall Street, soutenue par la technologie et les banques, termine en hausse

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, aidée par les secteurs de la technologie et des banques dans un marché perplexe face aux tensions commerciales.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,41% à 24 216,05 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, s'est apprécié de 0,79% à 7503,68 points.

L'indice élargi S&P 500 est monté de 0,62% à 2716,31 points.

L’indice S&P TSX de Toronto a pour sa part terminé en baisse.

Les indices de Wall Street ont fortement hésité sur la direction à suivre pendant toute la première partie de séance avant de s'installer dans le vert.

«On commence à voir les portefeuilles d'investissement se rééquilibrer» à l'approche de la fin du mois et du trimestre, a estimé Art Hogan de B. Riley FBR. Les mouvements du jour ont à ses yeux «autant à voir avec le calendrier qu'avec de nouvelles informations».

«Les investisseurs ne savent juste pas comment se positionner face à la problématique des échanges commerciaux», a estimé de son côté William Lynch, gestionnaire de portefeuilles pour Hinsdale Associates.

«Le président Trump et ses divers conseillers économiques sortent de nouvelles informations, parfois contradictoires, tous les jours et on tarde à voir les effets bénéfiques des sanctions commerciales assurés par l'administration», a-t-il noté.

«On ne peut se reposer que sur les indicateurs, qui restent globalement bons, et sur les entreprises, dont on attend les résultats trimestriels à partir de mi-juillet», a ajouté M. Lynch.

Dans ce contexte, les indices ont été soutenus jeudi par la bonne santé du secteur technologique, l'indice le représentant au sein du S&P 500 gagnant 1,08%.

L'indice représentant le secteur financier est lui monté de 0,86% alors que la Fed devait dévoiler après la clôture les résultats de la seconde phase des tests annuels de résistance des plus grands établissements bancaires.

La séance a aussi été animée par la dernière initiative d'Amazon (+2,47%), qui a mis un pied dans la distribution de produits pharmaceutiques jeudi en annonçant l'acquisition du site de commerce spécialisé PillPack.

Cette transaction peut potentiellement bousculer tout le secteur et les grandes chaînes de pharmacies ont chuté en Bourse: CVS a reculé de 6,10%, Walgreen Boots Alliance de 9,90% et Rite Aid de 11,11%.

Le marché obligataire reculait un peu: le rendement sur la dette américaine à dix ans montait à 2,840% contre 2,826% mercredi soir, et celui à trente ans à 2,968% contre 2,967% à la précédente clôture.