Ce jeune enfant québécois qui se regarde dans un miroir est maintenant une vedette sur le web... bien malgré lui!

C’est son père, Vincent Pouliot, qui a filmé la scène alors qu’ils semblent être dans un magasin de Montréal.

Après 12 jours, voilà que la vidéo où l’on voit le petit Jules découvrir le monde de l’optique a été visionnée à plus de 3,5 millions de reprises et qu’elle a été partagée plus de 70 000 fois.

On espère qu’être une vedette ne lui montera pas trop à la tête!