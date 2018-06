Comportement douteux: la police de Montréal recherche un suspect

La Police de Montréal sollicite l’aide de la population pour identifier et localiser un homme qui a tenté d’agripper une jeune fille dans un parc du quartier Notre-Dame-de-Grâce.

L’incident se serait déroulé le 21 juin dernier. «Ce jour-là, vers 8 h, l’individu est sorti subitement du parc Georges-Saint-Pierre, sur la rue Saint-Jacques, près de la rue Oxford, et aurait tenté d’agripper [une jeune fille de 10 ans] par le poignet», a fait savoir le corps policer, vendredi.

Le suspect recherché est un «homme à la peau blanche, âgé entre 20 et 30 ans, mesurant plus de six pieds et pesant environ 200 lb».

Selon les enquêteurs, il arborait des jeans noirs et des souliers noirs ainsi qu’un chapeau style Fedora noir et un manteau de cuir noir, de type moto.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement au 514-393-1133 ou au 911.