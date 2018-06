Crimes contre l’humanité : tout sur le dossier Lafarge

Le cimentier LafargeHolcim, dont le Québécois Paul Desmarais Jr. est administrateur et actionnaire, a été inculpé jeudi de complicité de crimes contre l’humanité pour avoir financé le groupe terroriste État islamique en Syrie, une accusation rarissime et extrêmement grave.

Les procureurs de l’État français estiment avoir réuni à la suite d’une enquête de longue haleine des «indices graves et concordants» contre le cimentier français, qui possède notamment d’importantes installations à Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal.

C’est la première fois qu’une entreprise occidentale fait face à de possibles sanctions pour crimes contre l’humanité.

Selon les résultats de l’enquête, Lafarge aurait versé plus de 15 millions $ US entre 2011 et 2014 à différents groupes terroristes, dont l’État islamique, pour pouvoir continuer d’opérer une cimenterie flambant neuve dans le nord de la Syrie pendant la guerre civile.

Le groupe État islamique s’est rendu coupable des pires exactions, en filmant notamment l’exécution de nombreux otages.

La justice a ordonné jeudi la «mise en examen» de LafargeHolcim pour «complicité de crimes contre l'humanité», «financement d'une entreprise terroriste», «mise en danger de la vie» d'anciens salariés de son usine syrienne de Jalabiya au nord du pays et «violation d'un embargo», a rapporté l’Agence France-Presse de source judiciaire. Une mise en examen n’équivaut pas à une mise en accusation, bien qu’elle pourrait mener à d’éventuelles accusations.

Desmarais interrogé

Le Québécois Paul Desmarais Jr., coPDG de Power Corporation, siège au conseil d’administration de Lafarge depuis 2008. Le holding GBL, contrôlé par les familles Desmarais et Frère, était de plus le premier actionnaire de Lafarge (avec 20 % du capital) au moment des faits reprochés. Malgré la controverse, M. Desmarais Jr. a dit en avril vouloir se faire réélire au C.A. de Lafarge.

Les bureaux de GBL en Belgique ont été perquisitionnés à la fin 2017. Le Québécois Paul Desmarais Jr. y a été interrogé par la police belge et son téléphone a été mis sur écoute, tout comme d’autres administrateurs de GBL. M. Desmarais ne fait l’objet d’aucune accusation personnellement.

Ce dernier a nié dans une déclaration lue lors de la dernière assemblée annuelle de Power en mai avoir été au courant des paiements à l’État islamique. «Je tiens à réaffirmer que le conseil d’administration de Lafarge n’a été informé des éléments visés par l’enquête en cours qu’en 2016 lorsque révélés par les médias», a-t-il dit.

LafargeHolcim «fera appel des infractions reprochées qui ne reflètent pas équitablement les responsabilités de Lafarge SA», a réagi jeudi l’entreprise par voie de communiqué.

L’étau se resserre

La presse française a rapporté jeudi que la justice américaine s’intéressait également au dossier.

Le FBI et le département de la Justice des États-Unis ont demandé «l’accès à toutes pièces des dossiers syriens Lafarge/GBL» aux autorités françaises et belges, selon «Le Monde» et le journal belge «L’Écho».