Des travailleurs du pot recherchés

À moins de quatre mois de la légalisation de la marijuana au pays, la Société québécoise du cannabis (SQDC) cherche à pourvoir plusieurs postes dans la vingtaine de succursales prévues partout dans la province.

Parmi les postes à combler, notons la présence de conseillers et de directeurs, mais aussi d’agents de sécurité. L’Agence QMI rapportait effectivement qu’un appel d’offres a été lancé afin d’embaucher une entreprise privée qui s’assurera de la sécurité des succursales. Les agents de sécurité seront entre autres responsables de carter les clients de la SQDC. Pour acheter du cannabis, l’âge légal sera de 18 ans au Québec.

Des conseillers mal rémunérés?

Ceux qui souhaiteraient travailler à la Société québécoise du cannabis comme conseiller peuvent soumettre leur candidature en ligne, sur le site d’Emploi cannabis Québec. Sur le portail, on y apprend que le salaire horaire de base sera de 14 $ de l’heure, un montant jugé insuffisant par le président de la CSN, Jacques Létourneau.

«Ce qu’on a appris, c’est que leur comparable c’est le commerce au détail. Et c’est vrai que dans ce secteur, les salaires sont moins élevés. Mais aux dires même de la ministre, on ne vendra pas des carottes et des citrons, on va vendre du cannabis. Il y a une forme de responsabilité qui vient avec le travail», plaide-t-il.

M. Létourneau fait valoir qu’en comparaison, le salaire horaire de base d’un commis à la Société des alcools du Québec (SAQ) oscille autour de 19 $ de l’heure.

Rappelons qu’il sera légal de se procurer et de consommer du cannabis au Canada à compter de 17 octobre.