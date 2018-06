Kanye West compterait enregistrer 52 albums en 52 semaines

La star du hip-hop Kanye West veut se lancer le défi ultime : créer un album par semaine pendant un an.

Le rappeur a été dur à la tâche ces derniers mois, sortant trois albums de sept chansons chacun avec Nas, Pusha T, et Teyana Taylor, ainsi que son album Ye et un album en collaboration avec Kid Cudi, Kids See Ghosts.

Ye et Kids See Ghosts sont ses premiers albums complets depuis son hospitalisation causée par une dépression nerveuse alors qu’il faisait la promotion de son album The Life Of Pablo, en 2016. Et maintenant, on dirait qu’il compte rattraper le temps perdu.

Il a récemment donné une entrevue-fleuve au journaliste du New York Times Jon Caramanica, et ensemble ils ont exploré de nombreux sujets, dont ses récents commentaires sulfureux, mais aussi sa santé mentale.

L’article a été publié le 25 juin (18), mais Jon Caramanica a partagé des extraits de la discussion dans son podcast, révélant que Kanye West a brièvement expliqué ce qu’il comptait faire maintenant.

« Il m’a dit qu’il voulait faire 52 albums en 52 semaines. Faites-en ce que vous voulez », a expliqué le journaliste lors de son podcast.

Kanye West n’a pas encore commenté, mais un représentant de Def Jam Recordings, son distributeur, a émis l’idée qu’il y aurait des surprises à venir, postant sur twitter mercredi soir : « quel artiste voudriez-vous que Kanye produise sur un album de sept pistes ? ».