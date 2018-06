Nombreux maux de tête pour les automobilistes cette fin de semaine

Les chantiers compliqueront à nouveau les déplacements en automobile sur l’île de Montréal pendant fin de semaine, notamment avec la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et du pont Victoria.

La voie de desserte de l’autoroute 40 ouest sera fermée à la circulation à la hauteur de l'autoroute 13, de vendredi 23 h59 à lundi 5 h. La bretelle de l'autoroute 13 nord pour l'autoroute 40 ouest sera également fermée, ainsi que la bretelle de l'autoroute 40 ouest pour l'autoroute 13 sud.

Échangeurs Turcot et Montréal-Ouest

Les travaux sur l’échangeur Turcot forceront la fermeture de la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord. La route 136/autoroute 720 est sera également fermée entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie. Les bretelles de l'autoroute 15 sud et 20 est pour la route 136/autoroute 720 est seront elles aussi inaccessibles. Ces fermetures seront en vigueur de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Les travaux sur les échangeurs Turcot et Montréal-Ouest forceront par ailleurs la fermeture complète de l'autoroute 20 ouest entre l'échangeur Turcot et l'entrée du boulevard de Saint-Anne-de-Bellevue dans l'échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h. Les bretelles de l'autoroute 720/route 136 pour l'autoroute 20 ouest, de l'autoroute 15 sud pour l'autoroute 20 ouest et de l'autoroute 15 nord pour l'autoroute 20 ouest seront également fermées selon le même horaire.

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Les automobilistes empruntant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25) cette fin de semaine n'échapperont pas non plus aux détours causés par les travaux. L'autoroute 25 nord sera fermée complètement à la circulation entre la sortie 90 (route 132) de l'autoroute 20 ouest à Longueuil et l'entrée de l'avenue Souligny à Montréal, de vendredi 23 h à samedi 7 h. Par conséquent, les bretelles de la route 132 est et ouest pour l'autoroute 25 nord, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h. L'entrée de la rue de l'Île-Charron pour l'autoroute 25 nord sera également fermée selon le même horaire.

En direction sud, l'autoroute 25 sera fermée entre la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) et la route 132, de dimanche 23 h à lundi 7 h. La bretelle de l'autoroute 40 ouest pour l'autoroute 25 sud, dans l'échangeur Anjou,ainsi que l'entrée de l'avenue Souligny et des rues Tellier et des Futailles seront elles aussi fermées, de dimanche 22 h 30 à lundi 7 h.

Les automobilistes qui comptaient emprunter le pont-tunnel selon ces horaires sont invités à prendre le pont Jacques-Cartier à la place.

Bonaventure

L'autoroute 10 est (pont Champlain) sera fermée complètement entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuis) et l'entrée suivante, de vendredi 23 h à mardi 5 h.

Pont Victoria

Le pont Victoria sera complètement fermé en direction de Montréal, de samedi 7 h à lundi 5 h.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction ouest (Kahnawake/Rive-Sud) avec circulation à contresens sur les voies en direction est (Montréal) jusqu'au lundi 20 août à 5 h. Durant la durée de ces travaux de maintien et d’entretien général du pont, l’entrée de la rue Airlie pour la 138 ouest sera également fermée.