Oliveira voulait vaincre son démon intérieur

Le Lavallois accusé d’avoir tué une septuagénaire la semaine passée avait pourtant juré qu’il voulait mettre un terme à sa vie criminelle en vainquant le « diable » en lui.

« Je commence à grandir, c’est le temps que je change ma vie », avait dit Christopher Oliveira à un juge en mars 2016, un peu plus de deux ans avant d’être accusé du meurtre au deuxième degré de Nicole Chouinard.

Alibi

À l’époque, Oliveira avait été arrêté pour avoir brisé la mâchoire du concierge où il avait habité. Il avait alors donné un alibi selon lequel le jour de l’agression, il travaillait dans un bar.

Pour appuyer ses dires, l’accusé avait expliqué qu’il avait une mémoire parfaite et que ce jour-là, l’Impact de Montréal jouait contre Buffalo. L’excuse n’a pas fonctionné puisque, comme l’a souligné le juge, Buffalo n’a pas d’équipe dans la MLS.

Oliveira avait ensuite juré qu’il avait changé, et que plus jamais il ne fuirait la justice.

« Là, je vais avoir 30 ans dans pas long, ça me tente pas de me pousser de la justice tout le temps, ça me tente pas de courir tout le temps », avait-il dit.

Chasse à l’homme

Or, après le meurtre présumé de la semaine dernière, Oliveira s’était enfui, entraînant une chasse à l’homme de cinq jours qui s’est terminée lorsqu’il a été appréhendé dans un chalet inoccupé de Sainte-Marcelline-de-Kildare dans Lanaudière, où il s’était caché.

Oliveira, qui traîne de nombreux antécédents de violence, avait d’ailleurs admis qu’il avait des problèmes, mais qu’il essayait de devenir une meilleure personne.

« C’est un diable en moi, j’essaye de le tuer tranquillement, avait-il dit à la cour en 2012, avant d’écoper de 39 mois de prison pour avoir battu une femme de son entourage. Je n’aime pas ça être violent, je ne l’étais pas quand j’étais petit. »