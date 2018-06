Une quantité impressionnante de déchets a été ramassée lors d’une opération de nettoyage au lac Memphrémagog, vendredi.

Pneus, bouteilles, matériaux de construction, les débris remontés à la surface par les plongeurs sont de tous genres.

Durant toute la journée, les bénévoles ont sillonné le fond du lac afin de le nettoyer du mieux possible. «Ça me fait mal au cœur de voir ça», a commenté l’une d’entre eux. «C’est dégueulasse de voir ce que les gens peuvent envoyer dans le lac», a ajouté un autre.

Une quinzaine de personnes ont participé à cette opération tenue dans le secteur du quai de Georgeville, dans le Canton de Stanstead.

Carlos Delagado, propriétaire de Plongée Aqua-Mundo, vient souvent plonger dans le secteur. «On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de déchets ici alors on s’est associé avec l’organisme Memphrémagog Conservation pour organiser cette journée, a-t-il expliqué. C’est une première étape. On va revenir l’an prochain et les années suivantes.»

Tout ce qui est ramassé est classifié, pesé et noté. L’été prochain, les bénévoles retourneront dans le même secteur. «Si on arrive au même résultat, ça veut dire qu’il y a un sérieux problème. Mais j’ai bon espoir que non.»