Seal en parfaite communion

Quelques secondes. Voilà le temps qu’a mis Seal à charmer une salle Wilfrid-Pelletier pleine à craquer, jeudi soir. Le chanteur britannique a sorti certains des plus gros canons du répertoire jazz classique, mais également plusieurs de ses succès, pour faire vibrer quelque 3000 fans visiblement conquis.

Dès les premières notes de «Luck Be a Lady», il était clair que l’opération charme opérait déjà. Très chic dans son costard noir, Seal a lancé un «Salut Montréal», puis un «Salut mes amis», tous deux dans un français impeccable. La communion était déjà parfaite. Et elle n’a pas flanché une seule seconde.

Évidemment, une bonne portion de la soirée a été consacrée aux classiques jazz que Seal revisite sur son dernier album, «Standards». On a eu droit, entre autres, à un «I Put a Spell on You» particulièrement ensorcelant, un «My Sunny Valentine» suave à souhait et un irrésistible «They Can’t Take That Away From Me».

Mais le chanteur a tout de même tenu à incorporer certains des plus grands succès tirés de son répertoire personnel. Son célèbre «Kiss From a Rose», toujours aussi efficace 22 ans après sa sortie, a été un des moments forts de la soirée, se solvant en une ovation debout bien méritée.

Un Montréalais en préambule

En plus de l’Australien Rennie Adams, Seal avait invité le Montréalais Jason Deeh Pitre à se produire en première partie du spectacle. C’est ce dernier que la star avait joint pour un duo impromptu de «Stand By Me» dans les rues de Montréal il y a deux ans. La vidéo de leur prestation est vite devenue virale, cumulant à ce jour plus de 3,2 millions de vues à travers le monde.