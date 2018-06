Trafic de stupéfiants: 13 perquisitions et cinq arrestations dans le Grand Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal croit avoir mis un terme jeudi aux activités d’une organisation criminelle d’importance «très active» dans le trafic de stupéfiants.

Les policiers ont mené 13 perquisitions et saisi environ 38 690 $ en argent canadien, un révolver de calibre 44, un coup-de-poing américain, une veste pare-balle, 3225 kilogrammes de marijuana, 19 grammes de haschich, 357 comprimés de MDMA, 2003 comprimés d'amphétamine, 1015 comprimés de Cialis et de Viagra, quatre cellulaires et une machine à compter de l’argent.

Cinq personnes ont par ailleurs été arrêtées et devaient comparaître vendredi après-midi devant la Cour du Québec pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiant dans le but d’en faire le trafic.

Quiconque aurait de l’information sur ces événements ou sur tout autre dossier peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.