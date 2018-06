Un bébé très pressé de naître

L’enfant à naître d’un couple de Québec était visiblement pressé de venir au monde.

Jeudi soir, vers 20h, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été appelé dans le secteur de l’avenue de Vercel pour porter assistance à une femme qui était en train d’accoucher à son domicile. Lorsque les policiers sont arrivés, le père avait déjà le petit garçon dans ses bras.



Les paramédics sont arrivés quelques instants plus tard et ont pris l’intervention en charge. La mère et le bébé ont été transportés vers un centre hospitalier et la petite famille se porte à merveille.



Selon Dominic Hamel, superviseur ambulancier à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, «c’est un accouchement qui s’est très bien déroulé, mais qui a été, oui, très rapide».