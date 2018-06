Un gîte reçoit une amende de 27 000$ pour avoir détruit des nids d’hirondelles

Un gîte situé dans le parc national de Banff, en Alberta, a reçu une amende de 27 000 $ pour avoir détruit des nids d’hirondelles rustiques.

Cette amende a été décernée à la suite d’une inspection par des agents de l'autorité d'Environnement Canada et des gardiens de Parcs Canada, en août 2016. L'inspection a révélé qu'un œuf et quatre nids avaient été enlevés et détruits par le personnel d'entretien travaillant pour le gîte.

À la suite de l'enquête, des accusations ont été déposées contre l'entreprise pour avoir dérangé un nid d'oiseaux migrateurs, en contravention avec le Règlement sur les oiseaux migrateurs.

L’entreprise a été déclarée coupable de trois infractions. En raison de cette condamnation, le nom de l'entreprise sera ajouté au registre des contrevenants environnementaux.

En plus de devoir payer l'amende, le défendeur a été sommé de rédiger un article sur l'incident, qui sera publié dans un journal local.