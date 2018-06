Un homme armé recherché à Sept-Îles

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour localiser un homme considéré dangereux qui pourrait se trouver dans la région de Sept-Îles.

Samuel Cody-Jourdain, 29 ans, de Maliotenam, est recherché sous mandat d'arrestation pour 16 chefs, dont vol qualifié et séquestration.

Le suspect aurait pointé deux victimes avec une arme et aurait fait feu à proximité d'elles sans les atteindre.

Il mesure 5 pieds et 6 pouces et a les cheveux et les yeux bruns.

Si vous l'apercevez, communiquez aussitôt avec la police au 9-1-1 ou au 310-4141.