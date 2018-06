Un nouveau traitement bientôt offert dans l'Est-du-Québec

Un traitement plus efficace contre le cancer de la prostate sera bientôt offert à l'hôpital régional de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Des dizaines de patients n'auront donc plus à se rendre à Québec pour être soignés.

Le cancer de la prostate est celui qui est le plus répandu chez les hommes. Le Centre de cancérologie de Rimouski traite chaque année des centaines de patients qui en sont affectés. À compter de février 2019, ils seront encore plus nombreux puisque l'on y offrira la curiethérapie prostatique.

«L'idée, c'est d'aller mettre la radioactivité directement à l'intérieur du cancer afin de mieux épargner les organes qui sont autour», a expliqué Alexandra Waters, radio-oncologue au Centre de cancérologie de Rimouski.

Le traitement doit se faire dans des conditions de stérilité très élevées répondant aux mêmes normes qu'un bloc opératoire. Des travaux seront donc réalisés cet automne afin de pouvoir offrir ce nouveau traitement à Rimouski.

Chaque année, près d'une soixantaine d'hommes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord doivent se rendre à Québec pour obtenir des traitements de curiethérapie prostatique. Ils pourront bientôt être traités à Rimouski.

«Parfois, on avait des patients qui refusaient d'être traités à Québec parce qu'ils ne voulaient pas faire les déplacements», a dit la Dre Waters.

«On sait que les traitements peuvent occasionner certains symptômes, beaucoup de fatigue. Donc plus on est près de chez soi, plus c'est adéquat», a soutenu Murielle Therrien, coordonnatrice en cancérologie au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Le Centre de cancérologie de l'Hôpital régional de Rimouski accueille actuellement une moyenne de 900 patients par année pour des traitements de radio-oncologie, notamment la curiethérapie. On y administre également plus de 6500 traitements de chimiothérapie annuellement.

Les cancers du sein, de la prostate et de la peau sont ceux qui sont les plus soignés au Centre de cancérologie de Rimouski.