Un policier du SPVQ accusé d’agression sexuelle

Un policier de Québec fait face à une accusation d’agression sexuelle à l’endroit d’une collègue du SPVQ à la suite de gestes qui auraient eu lieu en décembre 2016 lors d’un party de Noël dans un chalet.

Maxime Lehoux, policier à la Ville de Québec, a été arrêté pour faire face à une accusation d’agression sexuelle. L’homme de 27 ans s’est présenté au palais de justice le 19 juin après avoir reçu un mandat d’arrestation.

Il a été libéré sous la condition de ne pas tenter de communiquer avec la plaignante ainsi que de ne pas se rendre à son domicile ni à son lieu de travail.

Or, «Le Journal» a appris que la plaignante dans le dossier est également une policière, collègue de l’accusé.

Les faits allégués se seraient produits le 15 décembre 2016 dans un chalet de Stoneham. À cette occasion, des patrouilleurs d’arrondissement du SPVQ avaient loué l’endroit pour leur party de Noël.

Il a été impossible d’en savoir plus sur les circonstances ou les gestes qui ont mené à cette accusation d’agression sexuelle contre le policier Lehoux un an et demi après les événements.

Enquête de la SQ

Par souci de transparence, c’est la direction des affaires internes de la Sûreté du Québec qui a mené l’enquête. C’est également Me Ann-Marie Prince, une procureure du DPCP de Victoriaville qui a déposé l’accusation contre Maxime Lehoux.

Pour sa part, la Fraternité des policiers de la Ville de Québec confirme être au courant de l’événement et indique que le policier a été suspendu avec solde le temps des procédures criminelles.

Puisque les gestes se sont produits à l’extérieur du cadre de son travail, le policier Lehoux doit se défendre avec son propre avocat, sans l’aide de son syndicat.

Le président de la Fraternité des policiers de la Ville de Québec, Marc Richard, entend toutefois suivre le dossier de près. «On a à s’occuper des deux personnes dans le dossier, autant la victime que l’accusé», explique-t-il.

Maxime Lehoux doit revenir au palais de justice de Québec le 21 août pour la suite des procédures.