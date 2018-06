Amende salée pour avoir caché des bijoux aux services frontaliers

Un résident de la Nouvelle-Écosse a écopé vendredi d'une amende de 7500 $ pour avoir tenté de dissimuler des bijoux valant 35 000 $ à l'Agence des services frontaliers canadiens (ASFC).

Le 24 mars dernier, les agents douaniers de l'aéroport international Stanfield d'Halifax ont découvert un bracelet et deux bagues non déclarés d'une grande valeur, achetés à l'étranger, dans les bagages de Vincent Martell et de sa femme.

Selon un communiqué diffusé par l'ASFC, le couple avait déclaré avoir ramené des biens dont la valeur était de seulement 300 $. Les deux personnes ont été arrêtées puis relâchées en attendant la fin de l'enquête.

De passage devant la cour provinciale de Dartmouth vendredi, M. Martell a plaidé coupable pour avoir éludé le paiement des droits et des taxes sur les bijoux en question. En plus de recevoir une amende de 7500 $, il devra verser 17 334,51 $ à l'ASFC pour récupérer ses biens confisqués.

«Les personnes qui passent des bijoux en contrebande pour éviter de payer des droits et des taxes doivent savoir qu’elles s’exposent à des sanctions sévères, a souligné Dominic Mallette, de l'ASFC. Nous continuerons d’être vigilants en poursuivant les personnes qui tentent délibérément d’éluder le paiement.»

L’ASFC a rappelé aux voyageurs qu’ils doivent déclarer tous les achats effectués et tous les biens reçus à l’extérieur du Canada à leur retour au pays.

Dans le cas contraire, ils pourraient se faire imposer une pénalité, se faire saisir leurs marchandises, voire même être poursuivis en justice.