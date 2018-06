De policier à agent d’artistes

Les artistes aimés du grand public comme P-A Méthot, Sylvain Marcel et Nicolas Gignac ont un point en commun. Ils ont tous confié la gestion de leur carrière à Steeve Godbout, un ancien policier de Québec, qui a fait un virage à 180 degrés­­ après une rupture d’anévrisme­­­ au cerveau.

L’histoire de Steeve Godbout, président fondateur de Productions Première-Scène (PPS CANADA), est aussi inusitée que surprenante. Après avoir participé à des enquêtes criminelles en tant que membre de l’escouade anti-motards Grico, il gagne sa vie à représenter des humoristes et d’autres artistes.

«Je venais de terminer mes enquêtes et je partais en vacances. Je suis allé voir mon patron. Je lui ai remis mon badge et mon [arme à feu] et je suis parti», relate M. Godbout en se remémorant ce fait marquant de sa vie.

C’était en 2004. Inutile de chercher un fil conducteur entre les deux carrières. Le principal intéressé n’en voit aucun.

«La police ne m’a jamais manqué une seconde. Veux, veux pas, on tourne toujours dans le négatif.»

«À partir du moment où on donne une contravention à quelqu’un, même s’il est “passé sur la rouge” et qu’il aurait pu tuer dix personnes, lui, il n’est pas content.»

«Il y a eu un grand bout où j’ai travaillé dans l’escouade Grico dans le temps de la guerre des motards. Eux aussi n’étaient pas contents qu’on les intercepte pour leur piquer une jasette.»

Une grande famille

«Ici, c’est tout le contraire. J’ai du plaisir à dire qu’on forme une grande famille. Tout le monde a le code de la maison pour rentrer.»

Cet important virage a été précédé en 2000 par une rupture d’anévrisme qui a bien failli l’emporter.

«C’est à partir de là que je me suis questionné pour savoir si je tripais vraiment à être policier. La réponse était non. J’ai commencé à préparer un plan B.»

M. Godbout, 48 ans, a travaillé dix ans dans les forces de l’ordre. Lorsqu’il a quitté le Service de police de la Ville de Québec, son salaire était de 75 000 $ incluant les heures supplémentaires. Avec 17 500 $ de salaire les premières années, la gérance d’artistes était loin d’être le Klondike. Aujourd’hui, il mène une vie à faire rêver avec un salaire de 326 000 $ par année.

L’humoriste P-A Méthot, qui a vendu plus de 300 000 billets avec son dernier spectacle Plus gros que nature, est le premier artiste qu’il a représenté.

Bâtir un empire

«C’est avec lui que j’ai appris mon métier de gérant. Au même moment, il apprenait son métier d’humoriste», ajoute M. Godbout qui dirige un petit empire.

PPS CANADA compte dix employés dans quatre divisions, dont une qui œuvre dans l’événementiel. Récemment, l’entreprise a retenu les services d’une représentante en France où M. Godbout veut prendre de l’expansion.

PPS CANADA représente aujourd’hui 13 artistes et organise plus de 1000 événements par année. De son passage dans la police, il garde la rigueur et la droiture, des qualités appréciées de ses protégés.

Une de nos meilleures décisions:

«Investir dans le capital humain en prenant le temps nécessaire pour choisir des employés de qualité.»

Une de nos pires décisions:

«Aucune décision désastreuse, chaque petit pas de côté m’a aidé à progresser davantage.»

PPS CANADA: (siège social à Lévis)

1991: Technique policière au cégep de l’Outaouais

1994: Institut de police du Québec

1994: Service de police de la Chaudière-Ouest (maintenant Service de police de Lévis)

1996: Service de police de la Ville de Val-Bélair (devenu le Service de police de la Ville de Québec après les fusions)

2002-2004: Affectation aux enquêtes criminelles du SPVQ