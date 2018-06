Donald Trump vante les «liens serrés» entre le Canada et les États-Unis

À la veille de la fête du Canada, le président américain Donald Trump vante les «liens serrés» avec son voisin du nord dans une lettre adressée à la gouverneure générale, Julie Payette.

«En tant que voisins et alliés, les États-Unis et le Canada sont unis pour contrer les menaces et pour protéger nos valeurs démocratiques communes, nos libertés et notre mode de vie, a-t-il écrit. Vos partenariats internationaux et vos condamnations des régimes totalitaires envoient un message fort soutenant l’importance des droits humains, de la prospérité et de la sécurité dans le monde. Nous chérissons ces liens serrés.»

Le président américain a du même coup transmis ses «sincères félicitations» à tous les Canadiens qui célèbreront leur fête nationale dimanche.

Début de la guerre commerciale

«Je vous offre mes meilleurs vœux pour cette journée spéciale de célébrations», a conclu M. Trump dans sa missive.

Les relations entre le Canada et les États-Unis sont à couteaux tirés depuis quelques mois, principalement en ce qui a trait aux échanges commerciaux.

Donald Trump a annoncé à la fin du mois de mai qu’il imposait des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium provenant du Canada.

Pour répliquer, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a indiqué que le Canada imposera dès dimanche des tarifs de 10 % sur environ 80 produits de consommation faits aux États-Unis, comme la moutarde, la pizza et le café.

Au total, Ottawa prévoit taxer un montant de 16,5 milliards $ en biens américains.