Gare à la canicule

La longue fin de semaine de la fête du Canada - et le festival des déménagements au Québec - rimeront avec chaleur intense cette année dans la province, avec des températures ressenties qui pourraient atteindre 45 dans la métropole dimanche, et 40 dans la capitale lundi. Devant une canicule qui pourrait s’étirer sur plusieurs jours, quelques précautions s’imposent, rappelle la santé publique.

Reconnaître le coup de chaleur

Le coup de chaleur est le principal risque auquel on s’expose en situation de canicule. Mal de cœur, mal de tête, vomissement, confusion, étourdissements, fatigue extrême et douleurs musculaires en sont les principaux symptômes. C’est une menace qu’il ne faut pas prendre à la légère et qui nécessite une assistance médicale, rappelle la Dre Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale à la direction de la santé publique de la Capitale-Nationale. Quand il est trop tard «c’est une cascade catastrophique parce que le système immunitaire lâche et on peut en mourir», indique-t-elle.

Protéger ses animaux

La prudence est de mise également pour pitou ou minou, qui sont eux aussi sujets aux coups de chaleur. Si votre animal de compagnie demeure à la maison, assurez-vous qu’il dispose d’eau fraîche et d’une pièce suffisamment ventilée. Si vous déménagez, il serait peut-être avisé de le confier à un proche pour quelques heures. «Demandez donc à un ami ou à un parent qui n’est pas impliqué dans votre déménagement de garder votre animal. Vous irez le chercher en fin de journée et vous allez vous éviter bien des problèmes», conseille le président de la SPA de Québec, Félix Tremblay.

Piscines ouvertes plus longtemps

La Ville de Québec va prolonger les heures d’ouverture d’une vingtaine de piscines publiques extérieures jusqu’à 20 h dimanche et lundi, pour permettre à la population de se rafraîchir, une mesure qu’elle pourrait poursuivre en cas de besoin les jours suivants. Les jeux d’eau des parcs de la Ville seront également en fonction jusqu’à 21 h. Si la situation le requiert, les bibliothèques climatisées pourraient elles aussi demeurer ouvertes plus longtemps.

Êtes-vous une personne à risque ?

Certaines populations sont plus vulnérables aux effets de chaleur. Une attention particulière doit être portée aux enfants âgés de moins de cinq ans, aux aînés de plus de 65 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou de santé mentale et aux personnes travaillant à l’extérieur. Il est conseillé de veiller à l’hydratation des enfants, de leur couvrir la tête et de donner le sein plus souvent aux bébés allaités, entre autres. «Enfin, ne jamais les laisser seuls dans une pièce mal aérée ou dans une voiture stationnée, même si les fenêtres sont ouvertes», rappelle Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique.ENCADRÉ

5 conseils à suivre

1. S’hydrater | Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour, ne pas attendre d’avoir soif et éviter de consommer de l’alcool.

2. Se rafraîchir | Chercher l’ombre, les endroits frais ou climatisés, se baigner ou prendre une douche.

3. Se protéger de la chaleur | Réduire les activités physiques ou leur intensité et porter des vêtements légers.

4. Limiter son exposition à la chaleur | Planifier ses activités avant 10 h ou après 15 h, lorsque la température est plus supportable.

5. S’informer | Surveiller les alertes météo et prendre des nouvelles de ses proches en perte d’autonomie ou vivant seuls.Quatre journées de canicule

Selon les prévisions d’Environnement Canada, la région de Québec s’apprête à vivre une canicule de quatre jours. La chaleur s’installera véritablement dimanche et atteindra le seuil de chaleur extrême lundi. L’organisme fédéral parle de canicule lorsqu’il fait plus de 30 degrés pendant au moins trois jours consécutifs.

Record à battre

Température record pour un 1er juillet

Québec : 33,9°C en 1875

Montréal : 36,1°C en 1931

Vous déménagez ?

Le mot d’ordre à passer aux milliers de Québécois qui déménagent cette fin de semaine ? «On boit, on boit et on y va mollo», lance la Dre Goupil-Sormany. Ayez toujours une bouteille d’eau à portée de la main, prenez souvent des pauses, envisagez de déménager plus tôt le matin ou plus tard en après-midi et n’hésitez pas à demander des renforts supplémentaires.