Le feu brûle toujours sur la Côte-Nord

Douze feux de forêt sont en activité à travers le Québec et si la plupart sont contenus et maîtrisés, il en va autrement d’un gigantesque incendie qui couvre plus de 10 000 hectares dans le secteur de Labrieville, sur la Haute-Côte-Nord.

«L’incendie est hors contrôle», a indiqué samedi Isabelle Gariépy de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), en entrevue à LCN.

Ce feu fait rage au nord de Forestville dans un secteur de villégiature reconnu pour ses camps de pêche et de chasse.

Environ 70 personnes combattent l’incendie au sol, ainsi que depuis les airs avec des avions-citernes et des hélicoptères.

«Le travail se fait stratégiquement, selon nos évaluations météo, selon l’évolution du feu et nos prévisions», a dit Mme Gariépy, qui a précisé que près de trois feux de forêt sur quatre sont dus à l’activité humaine.

«On s’attend que le feu de Labrieville va continuer à se déplacer, mais on espère aussi le contenir», a-t-elle indiqué.

D'autres feux

Onze autres feux sont surveillés de près à travers les provinces, des brasiers qui peuvent aller jusqu’à 1300 hectares, selon le portail de la SOPFEU.

«La plupart sont contenus ou maîtrisés», a dit Mme Gariépy, qui rappelle qu’il y a interdiction de faire des feux à ciel ouvert sur une bonne partie du territoire québécois.

Si on se trouve dans un secteur où le risque d’incendie est modéré ou faible, il faut tout de même s’assurer d’avoir bien éteint son feu avant de partir et de se munir d’un pare-étincelles.