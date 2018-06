Les 10 meilleurs tout compris à Punta Cana

C'est l'une des destinations soleil préférées des Québécois: Punta Cana, en République dominicaine. Ce n'est pas le choix qui manque quand vient le temps de choisir un hôtel dams cette destination sur la pointe est de l'île d'Hispaniola.

Voici le palmarès des dix meilleurs complexes tout compris de Punta Cana, selon le site JetSetter.

1. Excellence Punta Cana. Cet hôtel réservé aux adultes est situé à une soixantaine de kilomètres de l'aéroport de Punta Cana. Le service aux chambres est offert 24 heures sur 24 en plus d'un service à la plage et à la piscine. Pour ce qui est de la nourriture, l'hôtel dispose d'une dizaine de restaurants, dont plusieurs de spécialité à la carte: mexicain, français, tapas, grillades et asiatique.

2. AlSol Luxury Village. Toutes les suites de cet hôtel sont équipées d'une cuisinette ou d'une cuisine complète. La plage est loin d'être la plus impressionnante de la région, mais l'hôtel, à quelques minutes de l'aéroport, offre un service de navette vers la plage Juanillo, qui se trouve tout près. Les suites comptent jusqu'à trois chambres et trois salles de bain, ce qui facilite l'organisation pour les voyages en famille ou entre amis.

3. Reserve at Paradisus Punta Cana Resort. Cette section du Paradisus Punta Cana propose de luxueuses chambres équipées d'un bain-tourbillon et d'une douche en plus d'un balcon ou d'une terrasse privée. L'une des piscines est dotée de glissoires pour les enfants. La plage est un peu en retrait du complexe hôtelier, mais des vélos sont mis à la disposition des clients qui le désirent.

4. Royalton Punta Cana Resort & Casino. Ici, les familles sont les bienvenues, mais les couples en quête de tranquillité seront assurément ravis avec la piscine réservée aux adultes, les unités d'habitation sans enfant et le casino. Le restaurant buffet propose régulièrement des fruits de mer et le choix des restaurants à la carte est diversifié: japonais, grillades, asiatique et italien.

5. CHIC by Royalton Resorts. Cet hôtel réservé aux adultes porte plutôt bien son nom. Les chambres ont toutes un look contemporain et, pour une expérience exceptionnelle, partez en groupe et réservez la CHIC Mansion, une villa de 11 500 pieds carrés dotée de six chambres pouvant accueillir un total de 12 personnes. L'hôtel a cinq restaurants à la carte et le service aux chambres est offert 24 heures sur 24.

6. Sanctuary Cap Cana by Playa Hotels. Les cinq piscines de l'hôtel sont conçues de façon à offrir une belle vue sur l'océan alors que les chambres sont dessinées sous trois styles différents. Les suites lune de miel ont pour leur part une piscine privée. Ici aussi, seuls les adultes sont admis.

7. Secrets Royal Beach Punta Cana. Malgré son grand nombre de chambres (plus de 460), ce complexe réservé aux adultes offre une ambiance intime avec sa végétation luxuriante. Plusieurs petits ponts surplombent la piscine qui serpente le site. Parmi les choix de restaurants à la carte: fruits de mer, grillades, asiatique, gastronomique et italien.

8. The Reserve at Paradisus Palma Real Resort. Cette section du Paradisus Palma Real a de quoi combler les attentes des petits comme des grands. Si les adultes peuvent occuper leur journée avec du tennis, du yoga et autres activités, les jeunes, eux, peuvent assister à des ateliers de cirque et des spectacles de magie, notamment.

9. Catalonia Royal Bavaro. Un autre hôtel réservé aux 18 ans et plus. Ici, c'est le calme. Plusieurs clients passent simplement leur journée à lire sur la plage ou à faire de la plongée en apnée, au large. Quant à l'hébergement, il existe plusieurs suites exclusives avec piscine privée et bain-tourbillon.

10. Zoetry Agua Punta Cana. Un peu plus loin de l'aéroport que les autres (environ 80 km), cet hôtel propose 96 suites dans 18 immeubles de deux étages sur un vaste terrain de 6 hectares. Il n'y a pas de buffet, que des restaurants à la carte: gastronomique, international, dominicain et latino-américain.