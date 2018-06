Les déménageurs prêts à avoir chaud

Bouteilles d’eau fournies, équipes supplémentaires; des entreprises de déménagement ont prévu le coup pour faire face à la canicule en ce week-end du 1er juillet.

Ils devront transporter boîtes, meubles et électroménagers sous une chaleur intense lors de la journée officielle des déménagements au Québec.

Le Clan Panneton a acheté quelque 120 caisses d’eau pour ses 70 équipes de déménageurs qui sillonneront les rues de la province.

«Nos déménageurs vont partir avec une caisse de 24 bouteilles d’eau et six Powerade par camion. Les gars vont aussi apporter plusieurs t-shirts parce qu’ils vont être mouillés assez vite», mentionne Pierre-Olivier Cyr, propriétaire.

Chez Déménapro à Québec, le propriétaire s’est préparé pour prendre bien soin de ses employés.

«On va s’occuper d’eux autres», assure Pascal Cyr.

Serviettes et glace

Armés de glacières samedi et dimanche, lui et sa directrice feront la tournée de leurs équipes de déménageurs en action.

«On a acheté six caisses de 28 bouteilles d’eau et de Gatorade au Costco pour nos 18 gars», dit-il. Ses employés pourront aussi se rafraîchir avec des serviettes et de la glace.

Équipe de sauvetage

Le Clan Panneton a aussi prévu une équipe supplémentaire qui ira donner un coup de main à certains endroits où il y aura plus de travail de prévu, ajoute M. Cyr.

Stéphane Lavoie de Déménagement VIP Express a également une «équipe de sauvetage» qui sera prête à aider en cas de besoin. «On va faire des journées moins longues qu’à l’habitude et on va prendre plus de pauses. Nous avons engagé une trentaine de personnes dans les dernières semaines qui sont prêtes à donner un coup de main de plus», précise-t-il. Les déménageurs ont aussi mentionné qu’il se pourrait que certains déménagements prennent un peu plus de temps en raison de la chaleur et ils comptent sur la compréhension des clients. «Normalement, le 1er juillet ça va bien parce que les gens sont prêts étant donné que le tarif est plus élevé. C’est même la journée qui va le mieux dans l’année», souligne M. Cyr.

68 000: nombre de personnes qui déménageront le 1er juillet au Québec

11% de tous les déménagements durant l’année

650 000: total des déménagements chaque année

*Données de 2017 d’Hydro-Québec

Avec la collaboration de Sophie Côté et de Camille Garnier