Marc Levy: «New York est une véritable tour de Babel»

Dans son nouveau roman Une fille comme elle, Marc Levy dessine un portrait romantique et humaniste de la vie dans un immeuble new-yorkais, où vivent et se côtoient une foule de personnages colorés, caricaturaux et surprenants. De passage à Montréal, l’auteur aux 40 millions de livres vendus à travers le monde a partagé avec notre journaliste ses intentions derrière ce roman, son plaisir de l’observation et sa passion pour New York, où il habite.

Lorsqu’il déambule dans les rues de Manhattan, Marc Levy lève souvent les yeux pour essayer d’apercevoir ce qui se cache derrière les fenêtres des immeubles. Son nouveau roman, «Une fille comme elle», trouve son origine dans ces déambulations urbaines. «Ce qui est intéressant, c’est que, dans les villes, on est tous des individualités, mais on finit par former une communauté. L’idée était de montrer ce qui relie les gens. Je trouvais joyeux de mettre en avant cette scène de théâtre que nous donne la vie de tous les jours.»

Il va même plus loin en mettant en scène des personnages qui ont plusieurs facettes à leur personnalité. «Ils sont très différents de leur apparence, comme on l’est tous. Il y a une comédie sociale et urbaine avec, à la fois, celui qui vous fait un grand sourire et qui dit une chose épouvantable dès que vous avez tourné le dos, et celui qu’on croit être bougon et qui a un cœur d’or. C’est tout l’intérêt de la différence entre les apparences de la vie et la réalité des gens.»

Si le personnage principal, un des derniers liftiers indiens d’un immeuble chic de la 5e Avenue, est fictif, Marc Levy confie qu’il s’est aussi inspiré du réel. «L’immeuble existe véritablement; l’ascenseur aussi, mais pas dans cet immeuble. Monsieur Rivera, le second liftier, existe aussi dans la vraie vie. Je l’ai rencontré en allant dîner chez des gens que je ne connaissais pas vraiment. J’ai fait un voyage dans son ascenseur et je me rappelle m’être dit que c’était incroyable, parce que cet homme voit tout et personne ne le voit.»

À partir de là, le romancier a eu envie de redonner de la visibilité à la fois à des gens, à des métiers et à des rapports humains que l’on ne voit habituellement pas. «J’avais envie de parler de tous ceux qu’on ne voit jamais. Comme quand on va à l’hôpital: on voit le médecin, pas les infirmières. Et pourtant, ce sont elles qui passent la plupart du temps au chevet des patients, pas le médecin, qui passe une fois dans la journée en coup de vent.»

Une heureuse diversité

Le fil rouge de ce roman est vraiment la différence, puisqu’on y trouve un couple de réfugiés et un homme d’affaires indien, une fille en fauteuil roulant, un vieux latino déprimé, une veuve comploteuse et un couple de Français très porté sur le sexe. «J’observe les habitants de New York depuis 11 ans. C’est mon métier d’observer. C’est peut-être la 100e fois que je viens au Québec et, chaque fois, je regarde comment vivent les gens. C’est ce qui m’a permis de faire des clins d’oeil géographiques et humains ou de faire des personnages québécois. C’est le métier de l’écrivain d’être en observation permanente, d’être à l’écoute et de reconstituer les choses.»

C’est d’ailleurs un peu pour cette raison que Marc Levy a choisi de quitter la France, en 2000, avant de s’installer dans la grosse pomme, en 2007. «J’ai choisi New York par amour de la diversité, par appétit de partir à la rencontre des autres. J’avais envie de découvrir le monde, comme un marin prend la mer. C’est une vraie de vraie envie. Après, il y a un côté feignant. Vous arrivez à Manhattan et il y a 350 ethnies qui vivent dans le même quartier. Vous pouvez passer à travers 20 pays différents dans la même journée en prenant le métro. Quand on aime la diversité, New York est une véritable tour de Babel. Et puis, il y avait aussi le fait que mon fils est allé étudier à New York et que, en tant que papa poule, je voulais rester proche de lui...»