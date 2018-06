Que sont devenus les enfants de Michael Jackson?

Le 25 juin 2009, Michael Jackson succombait à une surdose de médicaments, laissant derrière lui trois jeunes enfants, Prince, Paris et Blanket. Ils sont aujourd’hui âgés respectivement de 21, 19 et 16 ans. Où sont-ils et que font-ils maintenant? Qu’ont-ils traversé au cours des dernières années?

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la vie de Michael Jackson a été mouvementée, tout comme celle de ses trois enfants - les deux premiers issus de son singulier mariage avec Debbie Rowe, et le troisième, d’une mère porteuse. On se souviendra tous de l’épisode où le chanteur a suspendu Blanket dans le vide, du balcon d’un hôtel à Berlin, pour le montrer à la foule, ou encore des masques que le roi de la pop leur faisait porter en public. Malgré tout, selon le témoignage de la fratrie Jackson elle-même, Michael aurait été un père attentionné et doux, prêt à tout pour assurer leur bonheur. «Le meilleur des pères», avait dit Prince à ses funérailles. Néanmoins, grandir dans l’ombre d’une légende controversée, être protégé à outrance et entouré de luxe, être constamment soumis au regard du public et à l’examen minutieux des médias n’est pas dénué de conséquences pour des enfants de star.

Michael Joseph Jackson Jr, alias Prince

Né le 13 février 1997, l’aîné des enfants de Michael Jackson semble avoir trouvé un bel équilibre entre ses buts professionnels et ses passions personnelles. Pour ce qui est de sa carrière, tout d’abord, il voulait devenir animateur télé ou acteur. Il envisageait aussi de se lancer dans la réalisation. On l’a d’ailleurs vu officier en 2013 en tant que correspondant de l’émission «Entertainment Tonight», et il a fait ses débuts d’acteur la même année dans la populaire série «Beverly Hills 90210».

Le succès espéré ne s’est toutefois pas présenté, et Prince est retourné à l’école. En 2016, il a obtenu son diplôme d’études préuniversitaires à la Buckley School de Sherman Oaks, en Californie. Il étudie en ce moment les affaires à l’Université Loyola Marymount et espère devenir producteur ou, du moins, être plus derrière la caméra que devant. Dans une récente entrevue au «Los Angeles Times», Prince a livré des confidences intéressantes.

«Tout le monde pense que je vais faire de la musique et danser, avoue-t-il, sauf que je ne peux faire ni l’un ni l’autre. (...) Honnêtement, je ne fais que suivre le courant. Je suis encore jeune, et mes idées peuvent changer. Mais je ne pourrai jamais être séparé de mon père - il est un exemple incontournable. Je suis fier d’avoir son nom et d’être son fils.»

Paris Michael Jackson

Née le 3 avril 1998, la deuxième enfant et seule fille de Michael Jackson est celle qui a dû affronter le plus grand nombre de situations traumatisantes. À 14 ans, notamment, elle a été agressée sexuellement par un homme qu’elle a décrit comme étant un «parfait inconnu».

Cette épreuve, ajoutée à la cyberintimidation dont elle était la cible, l’a fait sombrer dans

la dépression. Elle a même tenté par trois fois de se suicider. Après sa troisième tentative, en 2013, elle a quitté l’école de Sherman Oaks pour fréquenter une école thérapeutique en Utah, où elle a réussi à surmonter ses problèmes psychologiques.

Parallèlement, elle a fait ses premiers pas d’actrice en 2011 en tant que vedette du film fantaisiste pour enfants «Lundon’s Bridge and the Three Keys», qui a été abandonné en cours de production.

En 2012, elle a fait partie de la liste des personnes les plus belles au monde du magazine «People», ce qui l’a incitée à tenter sa chance en tant que mannequin. L’année 2017 allait marquer un grand tournant en ce sens, puisqu’elle a signé un contrat avec l’agence de mannequins IMG Models.

Passionnée de tatouages, elle en a aujourd’hui plus de 50. Elle a aussi fait la une du magazine «Rolling Stone» il y a à peine un an. À propos de ses tentatives

de suicide, elle y a notamment révélé ceci:

«C’était de la haine envers moi-même, j’avais une faible estime de moi-même. Je pensais que je ne pouvais rien réussir et que ça ne valait plus la peine de vivre.»

Elle a ajouté, par rapport à la mort de son père: «On dit souvent que le temps aide à guérir. Mais ce n’est pas vrai. On s’habitue, c’est tout. Je vis en me disant que j’ai perdu la chose la plus importante de ma vie.»

Prince Michael Jackson II, alias Blanket

Né le 21 février 2002, et mieux connu par son surnom, Blanket, que par son prénom, il est le seul des enfants de Michael Jackson à être encore mineur, et le plus effacé d’entre eux. En effet, Blanket préfère passer du temps en privé avec sa famille et ses amis - bien qu’il se présente à l’occasion à des activités publiques pour rendre hommage à son père. Il est aussi le seul des trois enfants à ne pas connaître l’identité de sa mère.

Malheureusement, en partie à cause de son surnom, le jeune homme a été longtemps victime d’intimidation à l’école, au point où il a décidé de changer officiellement de prénom et de se rebaptiser Bigi - mot d’origine allemande qui signifie «idéaliste, sensible et inspirant».

On ne sait pas clairement qui a la responsabilité directe de Bigi, à cause des nombreux conflits familiaux concernant sa garde. On sait toutefois qu’il habite chez sa grand-mère de 87 ans, Katherine, à son manoir de Calabasas, en Californie. Son cotuteur officiel est T.J. Jackson, 38 ans, neveu de Michael.