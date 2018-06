Une grosse commande pour l'Impact

L’Impact semble avoir un début de vent dans les voiles puisqu’il a remporté trois de ses quatre derniers matchs, mais il fera face à un important défi, samedi soir, puisque la meilleure équipe de l’Association Ouest, le Sporting de Kansas City, viendra fêter le Canada une journée à l’avance au Stade Saputo.

Le match est diffusé dès 19h à TVA Sports.

Kansas City n’a pas perdu à ses sept derniers matchs (4-0-3) et présente une fiche très enviable de 3-1-3 sur les gazons adverses.

Comme les deux dernières victoires du Bleu-Blanc-Noir ont été acquises contre le pauvre Orlando City SC, un affrontement contre le Sporting tombe à point pour savoir ce que les Montréalais ont dans le ventre.

«C’est une opposition certainement plus forte que ce qu’on a eu dans les deux derniers matchs», a convenu Rémi Garde.

Bon moment

Pour Samuel Piette, qui a joué chacune des 1530 minutes de l’équipe depuis le début de la saison, c’est un test qui arrive exactement au bon moment.

«Il n’y a pas un meilleur moment pour un challenge comme ça, a-t-il insisté. C’est une bonne occasion de faire un «statement» pour les fans, pour nous-mêmes et pour la ligue. On peut montrer qu’on est une équipe à prendre au sérieux.»

Il faut dire que l’Impact, depuis quatre matchs, joue de façon plus structurée et surtout plus décontractée, un peu comme si chaque erreur n’était plus fatale.

«Ça nous a pris un certain temps afin qu’on se détende et qu’on se mette à jouer en faisant fi de la pression», a expliqué Daniel Lovitz.

«On commence à voir la vraie nature de ce groupe qui développe une plus grande confiance, et l’ensemble du groupe en bénéficie.»

Si le Sporting se maintient, année après année, dans le noyau des bonnes équipes de la MLS, c’est parce qu’il y a une culture bien établie à Kansas City.

Rémi Garde s’est d’ailleurs assuré de bien étudier l’équipe et il en parle comme s’il la connaissait depuis longtemps même s’il l’affrontera pour la première fois samedi soir.

«J’ai mis mon nez de manière assez précise et on a bien étudié ce club. Il y a une organisation derrière cette équipe. S’ils font les séries chaque année, c’est qu’il y a un beau projet derrière.

«C’est un collectif très rodé, qui a beaucoup d’automatismes parce qu’il y a peu de changements de joueurs. Quand ils ont le ballon, ça peut aller très, très vite. Les transitions sont très rapides et ils sont capables de mettre beaucoup d’intensité dans le jeu.»

Jeu défensif

Pendant qu’on se demande encore si Rod Fanni poursuivra son association avec l’Impact au-delà du match de samedi soir, il faut insister sur l’importance de connaître une bonne performance défensive contre une formation qui a produit 31 buts jusqu’à maintenant cette saison.

«Il faudra faire le même match [que samedi dernier] défensivement. C’est sûr qu’il faudra être aussi solides, costauds et solidaires», a insisté Garde.

«Offensivement, il faut que l’on continue de s’améliorer parce qu’on ne fait pas assez mal à l’adversaire quand on en a les possibilités et on n’est pas assez efficaces quand on a des ballons à jouer dans les 30 derniers mètres.»

Bon départ

Le secret pour l’Impact est de connaître un bon début de match, selon Samuel Piette.

«Il faut commencer le match en force, leur montrer qu’on est à la maison et qu’on veut aller chercher ce match-là.

«Lors des derniers matchs, on a eu du succès parce qu’on n’a pas encaissé. Dans les derniers matchs, sauf à Dallas, on a marqué tôt et on s’est replié ensuite.»

En effet, lors de ses deux dernières victoires, l’Impact a fait bouger les cordages à la 5e et à la 13e minute. Il ne faudra donc pas arriver en retard à la fête samedi soir.