Airbus devient officiellement propriétaire de la C Series

L'entente de partenariat entre Airbus et Bombardier en vertu de laquelle l'avionneur montréalais cède le contrôle de la C Series est officiellement entrée en vigueur, dimanche.

Airbus SAS détient désormais, comme prévu, 50,01% de la Société en commandite Avions C Series, tandis que Bombardier et Investissement Québec conservent respectivement 34% et 16% du programme d'avions.

«De plus, comme annoncé précédemment, Bombardier a émis aujourd'hui au bénéfice d'Airbus SAS des bons de souscription pouvant être exercés pour un nombre total de 100 000 000 d'actions classe B (droits de vote subalternes)», a indiqué Bombardier. Ces actions seront disponibles pendant 5 ans au montant de 1,74 $ US (2,29 $ CAN).

«La prise de contrôle de la Société en Commandite C-Séries par Airbus doit être considérée comme la fin d’un chapitre et non comme la fin de l’histoire», a souligné le coordonnateur québécois du Syndicat des Machinistes, David Chartrand, par communiqué.

Le syndicat a rappelé que les avions CS100 et CS300 continueront à être fabriqués à Mirabel au moins jusqu'en 2041.

Rescapé en 2016 par Québec grâce à un investissement de 1,3 milliard $, le programme C Series a connu un envol houleux au fil des années.

Une plainte de Boeing qui s'était traduite par des surtaxes avoisinant les 300 % imposées par les États-Unis avait contraint Bombardier à céder gratuitement le contrôle de la C Series à Airbus l'automne dernier. Les surtaxes avaient finalement été annulées au cours de l'hiver dernier.