Bryan Adams dément les rumeurs de relation avec la princesse Diana

Bryan Adams a évoqué les rumeurs circulant sur sa relation avec Diana, rumeurs selon lesquelles l'auteur-compositeur-interprète aurait fréquenté la princesse de Galles après sa séparation du prince Charles au milieu des années 1990.

Ces affirmations ont refait surface en mars lorsque le majordome le Lady Di, Paul Burrell, aurait révélé à une autre star d'une émission de télé-réalité australienne qu'il faisait entrer Bryan Adams en douce dans le palais de Kensington.

La star canadienne a été interrogée sur sa relation avec Diana dans l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen lundi soir et a précisé qu'il était seulement «ami» avec Diana, décédée des suites d'un accident de voiture à l'âge de 36 ans, en 1997.

«Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles vous et la princesse Diana avez eu une liaison amoureuse, a demandé le présentateur. Son majordome a dit qu'il avait l'habitude de vous faire entrer dans le palais de Kensington. Comment caractériseriez-vous votre relation avec la princesse Diana?» Bryan Adams a alors répondu: «Bons amis, et elle ne m'a pas fait entrer en douce, je me pointais juste.»

L'animateur a ensuite demandé: «Amis et rien d'autres?» ce à quoi la star de 58 ans a rétorqué: «Elle était juste... nous étions de bons amis.»

Pendant l'interview, l'animateur a également mentionné la fois où Bryan Adams a offert une photographie « artistique » de son pénis à Elton John. Il a expliqué que l'icône de la musique britannique avait gardé la photo, mais qu'il n'avait jamais été tenté de poser à nouveau de la sorte: «Où est-ce que Sir Elton a mis cette photo, d'ailleurs? a déclaré le chanteur. Quand je lui ai donné dans son cadre, il a dit: "Je vais changer ce cadre." Donc, maintenant elle dans un cadre tout doré. Je pense qu'elle trône sur sa cheminée.»