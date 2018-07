Un agresseur amoureux de sa fille condamné à 5 ans de pénitencier

Un homme de Saint-Jérôme qui se disait amoureux de sa fille adoptive au point de vouloir fonder une famille avec elle a été condamné à cinq ans de pénitencier la semaine dernière.

L’accusé de 39 ans, qu’on ne peut nommer parce que cela identifierait la victime, a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de nature sexuelle pour des gestes commis entre 2011 et 2016. Il a reconnu sa culpabilité pour des voies de fait sur la victime, qui a 20 ans de moins que lui.

Dans un exposé conjoint des faits, on apprend que l’homme a commencé à faire subir des attouchements sexuels à la victime alors qu’elle avait 13 ans. Deux mois avant ses 14 ans, ils ont eu une relation sexuelle complète.

Les agressions se sont poursuivies durant plusieurs années. L’homme disait à sa fille adoptive qu’il souhaitait qu’elle tombe enceinte et qu’ils forment un couple modèle, car il était amoureux d’elle.

À 18 ans, la victime a réalisé que la situation « était anormale » et a porté plainte à la police. Le père de famille a été arrêté en avril.

« Sale et misérable »

Dans une lettre poignante lue devant le tribunal par la victime, elle dit se sentir « sale et misérable » et s’en vouloir de ne pas avoir « dit non ».

Elle explique vivre avec plusieurs flash-back, notamment de la première fois où celui qu’elle appelait papa a décidé de lui faire des attouchements.

« Jour après jour, je tombe, je me perds dans un trou béant que j’appelle ma prison », écrit la victime.

Dans une suggestion commune entérinée par le juge François Beaudoin, l’homme a écopé de cinq ans de pénitencier. Selon son avocate, Stéphanie Gilbert, il regrette les gestes et prendra ce temps pour se réhabiliter.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe