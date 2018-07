Encore trop d'animaux abandonnés

Le 1er juillet est un jour de déménagement pour des milliers de Québécois, mais aussi malheureusement une journée où de nombreux animaux sont abandonnés.

Selon les chiffres de la SPCA, en moyenne 600 animaux sont abandonnés chaque mois à Montréal, un chiffre qui grimpe à 1600 entre les mois de juin à août.

La directrice générale de la SPCA, Élise Desaulniers, déplore que les baux résidentiels au Québec permettent d’interdire les animaux, ce qui n’est pas le cas en Ontario. Une situation qui peut augmenter le nombre d’abandons d’animaux.

«Les gens à faibles revenus qui ont déjà du mal à se trouver un appartement qui correspond à leur budget ont du mal à trouver un appartement qui va accepter les animaux, note Mme Desaulniers. Donc si on interdisait les clauses qui interdisent les animaux ça rendrait le déménagement de ces personnes-là beaucoup plus facile et ça règlerait le problème.»

Avant d’adopter un animal

Avant d’adopter un animal «pour la vie» il y a plusieurs questions à se poser.

Il est important d’évaluer les coûts reliés au fait d’avoir un animal comme la nourriture et les visites chez le vétérinaire.

Il faut aussi connaître son espérance de vie et déterminer si on a le temps et l’énergie de s’en occuper.

Il faudra aussi comprendre que l’animal aura besoin d’un temps d’adaptation à son nouveau logis et qu’il pourra causer certains dégâts durant cette période.